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Luis Caputo volvió a descartar una devaluación, pero tiene un valor del dólar como referencia

Ante los empresarios de la UIA, el Ministro dijo que resulta "poco importante" el tipo de cambio para la competitividad de las empresas. Remarcó que hay que bajar el costo del financiamiento.

4 de noviembre 2026 · 18:07hs
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Luis Caputo volvió a descartar una devaluación

Luis Caputo volvió a descartar una devaluación, pero tiene un valor del dólar como referencia

El ministro de Economía, Luis Caputo, pretende lograr una mayor competitividad para la economía por una vía alternativa a la devaluación de la moneda, según lo afirmó ante los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Para Caputo, el problema de la baja actividad no es el valor del dólar, que este año se movió muy poco. De acuerdo con el techo de la banda establecida por el Banco Central, el tipo de cambio podría llegar este mes hasta $1.989, tras ajustar por la inflación de septiembre (1,93%). El valor de mercado está en $1.550. Se supone que el tipo de cambio podría subir hasta el tope sin que intervenga el BCRA, pero la mesa de la entidad lo mantiene más bajo. Es lo que algunos analistas denominan "la banda dentro de la banda".

La mirada del titular del Palacio de Hacienda es diferente. Caputo dijo ante los empresarios de la UIA que "las pymes se financian hoy a niveles de 70%, 80%, 90%, cuando la tasa de mercado es de 23%, 24% o 25%", de modo que, si se pudiera lograr que una pyme se financie a una tasa más razonable, aunque todavía positiva, del 35% o 40%, "tendría un ahorro al año de 40 puntos, lo que sería el equivalente a un tipo de cambio de $2.100".

"Fíjense lo poco importante que es el tipo de cambio en la ecuación de bajar el costo argentino. Las regulaciones y el costo financiero es lo que realmente joroba a la industria", afirmó el titular del Palacio de Hacienda ante los industriales, a quienes trata de convencer de que ahora la Argentina está en un nuevo modelo en el que los empresarios deben procurar ser competitivos en función de su propia capacidad.

Aunque Caputo plantee que el dólar resulta irrelevante en la ecuación, en su cabeza tiene un número ($2.100 por dólar). Trataría de reproducir su efecto reduciendo el costo del financiamiento en pesos y bajando impuestos.

En ese sentido, gran parte de la disertación que formuló ante los empresarios de la UIA estuvo enfocada en responder a las críticas de economistas como Ricardo Arriazu, quien propone reducir el apretón monetario para reactivar la economía. Desde esta perspectiva, la falta de pesos es lo que estaría frenando la actividad.

Caputo insiste en que "no hay un problema de liquidez" que incremente las tasas, sino que la falta de confianza hace que los argentinos depositen sus ahorros a 30 días, lo que impide a los bancos prestar a plazos más largos a las empresas. En ese descalce estaría el problema de las altas tasas activas, según cree Caputo.

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