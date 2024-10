Macri: "Milei a veces es demasiado violento, los 'viejos meados' creemos en otro tipo de formas"

El expresidente Mauricio Macri se reunió con políticos, intendentes y legisladores del PRO en la ciudad de Córdoba, y durante una larga conferencia con Guido Sandleris (ex titular del Banco Central durante su presidencia), fueron varias sus declaraciones estridentes, donde lanzó elogios ambiguos al actual mandatario .

De cara a una posible fórmula electoral a futuro, aseguró que “puede haber un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en 2025”. Y explicó que cuando Milei le habló de “fusión”, le dijo: “Antes de casarnos tenemos que conocernos. Espero que este proceso madure y se genere el espíritu de sociedad, de trabajar en conjunto y tener listas en el 2025”.

Durante su discurso de una hora, el líder del PRO se refirió también a la reciente incorporación al Gobierno de María Tettamanti como secretaria de Energía con su aval, tras la salida de Eduardo Rodríguez Chirillo: “Para aquellos berretas que hablan de cargos, nosotros nunca fuimos eso. El PRO vino a hacer política de otra manera, para que el Estado tenga que estar al servicio de la gente. Las cosas, en casi todos los aspectos, mejoraron. Este primer gesto que hubo de pedir colaboración en el tema energético fue positivo”.

Luego el expresidente destacó el rumbo macroeconómico y la labor que lideran Caputo y Milei por haber evitado una hiperinflación a la vez que exigió mejorar la gestión microeconómica, y resaltó la necesidad de acelerar las obras y licitaciones en la Hidrovía y en rutas.

Finalmente, destacó sobre los legisladores del PRO que “han puesto el hombro y posibilitado sostener los vetos, que hubiesen traído una crisis en los mercados seguramente, sino también la Ley Bases. Hemos estado todos juntos apoyando con honestidad el rumbo que le dimos a la Argentina entre 2015 y 2019, dejando de lado esto de si me conviene o no me conviene”.