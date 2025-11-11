Uno Santa Fe | Santa Fe | María Luisa

María Luisa se moviliza por el crimen de Damián Strada: el pueblo marcha ante la posibilidad de libertad de los asesinos

La movilización será este miércoles a las 16 en la plaza principal de la localidad de María Luisa. Familiares y allegados expresaron su temor ante el posible cambio en la situación de los imputados y su liberación.

11 de noviembre 2025 · 20:46hs
Familiares y amigos de Damián Strada convocaron a una marcha para este miércoles 12 de febrero, a las 16, en la plaza principal de María Luisa, localidad donde el joven vivía y trabajaba. El objetivo es exigir justicia y manifestar el rechazo ante la posibilidad de que los imputados por el homicidio recuperen la libertad.

La convocatoria surgió a partir de la preocupación de su entorno luego de que la Justicia aceptara el pedido de apelación de la prisión preventiva que presentó la defensa de los dos acusados. La audiencia para discutir esa solicitud se llevará adelante el jueves a las 11.30 en la ciudad de Santa Fe.

La defensa solicitó revocar la prisión preventiva

La causa que investiga el atroz homicidio de Damián Strada, oriundo de María Luisa y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en Laguna Paiva, escaló el pasado viernes con la aceptación de un recurso de apelación. La defensa de los dos imputados por el crimen solicitó revocar la prisión preventiva que cumplen actualmente, y la Justicia de Santa Fe fijó una audiencia para tratar este pedido.

La noticia generó una profunda consternación en la familia Strada, ante la posibilidad de que los acusados puedan transitar el proceso en libertad, un hecho que motivó la planificación de una manifestación pública para pedir justicia.

Los riesgos procesales de los imputados "siguen latentes"

El abogado de la familia Strada, Iván Carrión, buscó llevar tranquilidad al entorno de la víctima, explicando que la admisión de la apelación es "una cuestión normal del desarrollo del proceso" y no necesariamente un mal indicio para la causa.

Sin embargo, Carrión argumentó firmemente que los riesgos procesales que justificaron la prisión preventiva "siguen latentes" por dos motivos esenciales. Primero, el letrado señaló que la acusación es por homicidio triplemente calificado, lo que implica una pena de prisión perpetua. "Ante esa perspectiva de sentencia, indudablemente, el riesgo procesal es latente", afirmó.

Por otro lado, Carrión destacó que aún hay medidas pendientes de tomarse en la investigación. De ser liberados, los imputados "podrían o tratar de desvirtuar la prueba o, directamente, tratar de que no se pueda producir", lo que afectaría el avance de la causa.

El abogado manifestó su confianza en que el tribunal no dará lugar al pedido de excarcelación, dado que "las condiciones no han mutado, no hubo nada que hubiera cambiado" desde que se dictó la preventiva.

La angustia de la familia y la declaración del padre

El letrado informó que la familia de Damián se encuentra en "vilo" ante la posibilidad de la liberación. El dolor se suma a una preocupación concreta de seguridad, ya que los acusados "conocen dónde vive el entorno del joven asesinado".

En un gesto que busca hacer escuchar el dolor y la postura de la víctima, el abogado adelantó que el padre de Damián Strada se presentará en Tribunales el jueves para declarar en la audiencia. Según Carrión, el padre "va a ir porque tiene que ser escuchado" y podrá explayarse sobre el profundo daño que les provocaría que los imputados queden libres durante el proceso.

Finalmente, la querella aún aguarda la pericia del teléfono celular de Damián, que fue encontrado reseteado en manos de otras dos personas también imputadas en la investigación, aunque con un grado menor de participación en el hecho.

