Martes soleado y con calor en la ciudad de Santa Fe Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona 14 de octubre 2025 · 07:52hs

José Busiemi

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 17.7º y se espera que la máxima alcance los 32º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa una configuración en las masas de aire similar a la de ayer, donde lentamente comienza a predominar el ingreso de aire cálido a la región, mientras que el sistema frío continúa su lento avance. Esta situación genera que las condiciones mantengan un comportamiento oscilatorio entre relativamente estables y algo inestables hasta por lo menos la jornada del jueves donde debería comenzar a introducirse aire relativamente más frío desde el sureste. Este comportamiento podría generar alguna posibilidad de lluvias débiles hacia el viernes con descenso de las temperaturas y una tendencia a mejorar hacia el fin de semana.

Miércoles mayormente despejado, con nubosidad variada en aumento durante el transcurso del día. Condiciones relativamente estables a algo inestables con temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 15º y poco cambio de las máximas, 32º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

En tanto se espera un jueves con cielo con nubosidad variada y mejoramientos temporales, condiciones relativamente estables a algo inestables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 17º y máxima 33º. Vientos leves del sector este/noreste, rotando al este/sureste y luego al sureste e incrementando su intensidad. Por último se espera un viernes con cielo parcialmente nublado a nublado, con mejoramientos temporales y condiciones algo inestables a relativamente estables y mejorando con alguna posibilidad de lluvias débiles a lo largo de la jornada. Temperaturas en descenso: mínima 16º y máxima 24º. Vientos moderados del sector sur/sureste. • LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región