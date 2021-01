Martorano advirtió que se analiza restringir la circulación nocturna en la ciudad

• LEER MÁS: Después de Tostado, San Cristóbal pide restringir la circulación durante la noche

Al ser consultada sobre qué otra ciudad le preocupa, además de Tostado, la ministra no dudó: "En Santa Fe tenemos momentos complicados que se están sosteniendo. Hay dos cosas, no solo es el Covid. La accidentología también ocupa muchas camas y por eso se habla mucho de restringir la circulación nocturna porque es cuando generalmente se producen más accidentes. Hoy muchas camas están ocupadas por riñas callejeras y accidentes y eso hace que cuando tengo un caso de covid, no tengo camas".

Accidentes domingo.jpg

Además, Martorano, alertó hoy sobre la conducta de los jóvenes en relación a la pandemia de coronavirus y se mostró preocupada por quienes vacacionan en la costa atlántica porque “en diez días vuelven y tenemos posibilidades de que vuelvan con contagio”.

“Tenemos muchos grupos de jóvenes que están viajando a distintas plazas de la costa, y vemos por televisión que se reúnen, que no usan barbijo”, dijo hoy la ministra al realizar una recorrida por uno de los centros de Rosario donde se realiza la vacunación contra la Covid-19.

Martorano explicó que esos jóvenes “en diez días vuelven y tenemos posibilidades de que vuelvan con contagio” de coronavirus, por la ausencia de cuidados.

Por eso, la funcionaria alertó que “la conducta no es solo la que se sostiene acá sino la que tienen los que se vayan de turismo”.

“Se puede hacer turismo pero con cuidados, porque estamos en una pandemia, no es igual que otras veces”, dijo y agregó: "Tenemos una base de mil casos en la provincia, y no es poco”.

“No estamos hablando de niveles bajos, son niveles que no saturan el sistema, pero cualquier variante puede hacer que esto produzca un brote”, destacó la titular de la cartera sanitaria.

Por último, dijo: "Estamos celebrando que llegó la vacuna en el mismo año de la pandemia, estamos vacunando, pero si no cambiamos nuestra conductas y no nos cuidamos, el virus muta”.