Multas de tránsito en Santa Fe: desde cuándo se podrá acceder a descuentos de hasta el 50%

El régimen entrará en vigencia el lunes 2 de noviembre y permitirá pagar de contado la mitad del mínimo de la multa o acceder a convenios de hasta seis cuotas mensuales. También se ampliaron las alternativas de financiación con tarjetas de crédito. Hay infracciones que quedan excluidas.

Multas de tránsito en Santa Fe: desde cuándo se podrán pagar con descuentos de hasta el 50%

La Municipalidad de Santa Fe pondrá en marcha el lunes 2 de noviembre la moratoria de multas de tránsito , un régimen que permitirá regularizar obligaciones pendientes mediante descuentos y distintas modalidades de pago.

La propuesta contempla dos alternativas para quienes decidan adherirse voluntariamente. La primera es el pago de contado, con un descuento que permite abonar el 50% del mínimo de unidades fijas correspondientes a la infracción reconocida .

Esta opción se puede gestionar a través de la App Santa Fe, en el sitio web oficial santafeciudad.gov.ar o de manera presencial en las siguientes dependencias municipales:

Justicia Administrativa de Faltas: San Luis 3078.

Palacio Municipal: Salta 2951.

Cementerio Municipal: Blas Parera 5200.

Estación Belgrano: bulevar Gálvez 1150.

Corralón Municipal: avenida Presidente Perón 3801.

Cómo pagar las multas en cuotas

La segunda alternativa consiste en solicitar convenios de pago de hasta seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas. En esta modalidad, se abona el 80% del mínimo de la multa, con un interés de financiación del 2% mensual.

Para acceder a este plan, es necesario concurrir personalmente a las oficinas de la Justicia Administrativa de Faltas, ubicadas en San Luis 3078.

Además, continúa vigente la posibilidad de cancelar las obligaciones en cuotas sin interés mediante tarjetas de crédito del Nuevo Banco de Santa Fe y Credicoop, en este último caso de manera presencial. A estas opciones se suma ahora el Banco Bica.

Qué infracciones quedan excluidas de la moratoria

El régimen no alcanza a todas las multas de tránsito. Quedan excluidas las infracciones vinculadas con la conducción bajo los efectos del alcohol o de sustancias tóxicas, la negativa a realizar los controles correspondientes y la participación en disputas de carreras en la vía pública.

Tampoco podrán incluirse las infracciones que ya cuentan con sentencia o que se encuentran en proceso de ejecución.

La moratoria busca brindar más oportunidades para regularizar deudas municipales mediante opciones de pago que combinan descuentos, financiación y distintas facilidades de acceso.