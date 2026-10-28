Tiroteos, robos y vainas servidas: crece la preocupación en Bº Centenario y buscan reforzar el patrullaje en las zonas críticas

Vecinos alertaron por vainas servidas tiradas en la verada, robos y daños en establecimientos educativos. Desde la Provincia señalaron que investigan los últimos disparos junto a Fiscalía y buscan reforzar el patrullaje.

Inseguridad en Barrio Centenario. Vecinos reclaman por tiroteos, robos y daños en escuelas, encontrando vainas servidas y sufriendo robos. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Coordinación Necesaria. Autoridades y vecinos coinciden en la importancia de la participación ciudadana y la colaboración entre ministerios para mejorar la seguridad. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Coordinación Necesaria. Autoridades y vecinos coinciden en la importancia de la participación ciudadana y la colaboración entre ministerios para mejorar la seguridad. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Respuesta Provincial. El Ministerio de Justicia y Seguridad investiga los últimos disparos junto a la Fiscalía y busca reforzar el patrullaje en zonas críticas. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Inseguridad en Barrio Centenario. Vecinos reclaman por tiroteos, robos y daños en escuelas, encontrando vainas servidas y sufriendo robos. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Vecinos de barrio Centenario de la ciudad de Santa Fe se reunieron este miércoles por la tarde con autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia para reclamar respuestas ante los tiroteos, los robos y los daños registrados en distintos sectores de la zona, incluidos establecimientos educativos.

El encuentro se realizó en la sede de la vecinal y contó con la participación de su presidente, José Cettour , junto con Juan Manuel Musuruana , subsecretario del Ministerio de Justicia y Seguridad, y Sebastián Montenotte , subsecretario de Análisis Criminal.

Según explicó Cettour, desde hace casi dos meses se registran numerosos episodios de disparos y los vecinos encontraron vainas servidas en la vía pública y en patios de viviendas. Los reclamos abarcan sectores de las calles Malvinas, Independencia y Nicasio Oroño, además de la zona del Fonavi y los alrededores de instituciones educativas.

Tiroteos y ataques a escuelas

“Los hechos son lo que ocurren creo que en todos los barrios. En este barrio particularmente se están viendo muchos tiroteos. Los vecinos han encontrado cápsulas servidas de armas de guerra”, señaló Cettour.

El presidente de la vecinal también advirtió sobre los problemas de seguridad que afectan a las escuelas del barrio. Mencionó roturas de vidrios y entraderas en la Escuela Primaria N.º 1258 Simón Bolívar, además de las dificultades que se registran en el entorno de la escuela Nuestra Señora de Itatí.

Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

“Lo de la escuela no se ve nada. No hay forma de analizarlo, porque en la escuela los chicos se educan, y sin embargo es como que también es muy vulnerable”, expresó. En ese sentido, consideró necesario que los ministerios de Seguridad y Educación trabajen de manera coordinada para abordar estos episodios.

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El reclamo por la participación vecinal

Cettour también pidió una mayor participación de los habitantes del barrio en las reuniones y en las denuncias formales. “Hay miedo a la participación. Al vecino le gusta mucho el WhatsApp, hacer las críticas por WhatsApp”, manifestó.

Como ejemplo, comparó la concurrencia a los encuentros presenciales con la cantidad de personas que expresan sus reclamos en los grupos del barrio. “Ahora tenemos una concurrencia interesante, más o menos 20, 25 personas. Pero si vos te fijás en los grupos de WhatsApp del barrio, hay 200 vecinos que se están quejando”, indicó.

Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Para el referente vecinal, la inseguridad requiere una respuesta que vaya más allá del despliegue policial e involucre a distintas áreas del Estado y a las instituciones de la comunidad.

“No me animaría a decir que el Ministerio de Seguridad puede resolver la seguridad solamente. Yo creo que la seguridad se resuelve entre varios ministerios y fundamentalmente con la colaboración de las instituciones del barrio y de los vecinos”, sostuvo.

Qué respondió el Ministerio de Seguridad

El subsecretario del Ministerio de Justicia y Seguridad, Juan Manuel Musuruana, explicó que la reunión buscó escuchar los reclamos de los vecinos y las instituciones del barrio, además de informar sobre el trabajo que viene realizando la Provincia. También recordó que mantienen contacto con la vecinal desde el inicio de la actual gestión y mencionó un taller previo sobre el funcionamiento del sistema 911.

“La idea es escuchar a los vecinos y a las instituciones, y contarles el trabajo que se viene realizando”, señaló Musuruana.

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Por su parte, Sebastián Montenotte confirmó que se realizan tareas de investigación en barrio Centenario, la zona del FONAVI y el sector conocido como Villa del Centenario.

“Estamos haciendo un trabajo especialmente enfocado en poder trabajar sobre algunas bandas que han estado asentadas acá”, afirmó el subsecretario de Análisis Criminal.

Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Además, señaló que las autoridades siguen de cerca los episodios recientes de disparos. “Tenemos información sobre algunas situaciones de disparos que ha habido en los últimos días, que estamos siguiendo con mucha atención junto a la Fiscalía, los avances de esa investigación”, explicó.

Montenotte indicó que buscan mejorar la prevención mediante un patrullaje más preciso, orientado hacia los sectores donde se concentra la mayor cantidad de hechos delictivos. También destacó la importancia de los datos que aportan los vecinos a través del 911 y de las denuncias sobre posibles puntos de venta de estupefacientes, que, según señaló, en ocasiones están asociados a situaciones de violencia.

El funcionario agregó que las investigaciones y los allanamientos realizados en el marco de la ley de microtráfico modificaron la dinámica de algunos lugares de comercialización de drogas, aunque advirtió que pueden surgir nuevos puntos de venta.

Los vecinos esperan respuestas

Mientras continúan las investigaciones por los disparos, los vecinos de barrio Centenario esperan que las acciones anunciadas se traduzcan en mayor seguridad en las calles y en las instituciones educativas.

La reunión permitió exponer los reclamos ante las autoridades provinciales y conocer las líneas de trabajo que se llevan adelante. El desafío será sostener la coordinación entre la vecinal, los organismos estatales y la Fiscalía para atender los episodios denunciados y mejorar la prevención en los sectores más afectados.