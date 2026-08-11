El Servicio Penitenciario de Santa Fe sumó 10 vehículos 0 km: cómo son las nuevas unidades para trasladar presos y personal

Se incorporaron ocho móviles especialmente acondicionados para trasladar personas privadas de la libertad y otros dos con capacidad para 25 agentes cada uno. Cuentan con videovigilancia, sistemas de sujeción, cerramientos reforzados y equipamiento específico para reforzar la seguridad durante los operativos.

10 vehículos 0 km: El Servicio Penitenciario de Santa Fe incorporó unidades para trasladar detenidos y personal.

Logística y personal: Dos unidades para 25 agentes cada una reforzarán operativos especiales y traslados masivos.

Características de seguridad: Los móviles para presos cuentan con videovigilancia, sujeción y cerramientos reforzados.

10 vehículos 0 km: El Servicio Penitenciario de Santa Fe incorporó unidades para trasladar detenidos y personal.

El Gobierno de Santa Fe incorporó 10 vehículos 0 km destinados a reforzar la capacidad operativa y logística del Servicio Penitenciario provincial, con unidades especialmente diseñadas para el traslado de personas privadas de la libertad y el desplazamiento de agentes.

La entrega fue encabezada este martes por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni , durante un acto realizado en la Unidad Penitenciaria N.º 2 de la ciudad de Santa Fe.

La incorporación contempla ocho vehículos para el traslado de detenidos y otros dos destinados exclusivamente al transporte de personal penitenciario, que serán utilizados en requisas sorpresivas, operativos especiales y tareas de apoyo táctico.

“Estamos dando un paso más en la concreción de un Plan de Seguridad”, sostuvo Cococcioni, quien vinculó la adquisición con la política de inversión en seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

“Este esfuerzo económico plasma la decisión de nuestro gobernador, Maximiliano Pullaro, de invertir en seguridad, que es la prioridad número uno de los santafesinos”, afirmó.

Cómo son los móviles para trasladar detenidos

De las ocho unidades destinadas al traslado de personas privadas de la libertad, seis tienen capacidad para 13 personas, mientras que las otras dos pueden transportar hasta 14 internos.

Estas últimas cuentan además con compartimentos diferenciados, lo que permite trasladar hombres y mujeres en un mismo recorrido bajo condiciones de seguridad.

Los vehículos fueron acondicionados específicamente para cumplir con las exigencias establecidas por la Ley de Ejecución de la Pena y cuentan con distintos dispositivos destinados a preservar tanto la integridad de los internos como la de los agentes penitenciarios.

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Entre sus principales características se encuentran:

Circuito cerrado de videovigilancia para monitorear permanentemente a las personas trasladadas.

Sistemas especiales de sujeción .

Cerramientos reforzados .

Espacios climatizados para el personal de custodia .

Balizas y sirenas .

Compartimentos diferenciados para mejorar las condiciones de seguridad durante los traslados.

“Tienen una separación respecto del personal, elementos de sujeción y un sistema de circuito cerrado de videovigilancia para poder observar lo que hacen los internos sin arriesgar la integridad física del personal que los custodia”, explicó Cococcioni.

El ministro remarcó que se trata de vehículos preparados específicamente para el traslado de presos, pero que también incorporan medidas destinadas a proteger a los agentes que realizan esas tareas.

Dos unidades para trasladar hasta 25 agentes

A los ocho móviles para detenidos se sumaron dos vehículos destinados al traslado de personal penitenciario, cada uno con capacidad para 25 agentes.

Estas unidades cuentan con butacas reclinables y climatización y estarán destinadas principalmente a movilizar grupos numerosos de efectivos en operativos que requieran despliegues especiales.

Según explicó Cococcioni, podrán utilizarse para requisas sorpresivas, apoyo táctico, traslados y operaciones especiales.

El funcionario señaló que la incorporación resulta especialmente relevante debido al tamaño que alcanzó el Servicio Penitenciario santafesino, al que definió como “el segundo en número entre las provincias argentinas”.

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El objetivo: mejorar la seguridad de los traslados

Durante la presentación, el ministro de Justicia y Seguridad destacó que la adquisición forma parte de un proceso más amplio de fortalecimiento del sistema penitenciario provincial, que incluye también la construcción de nuevas cárceles y la incorporación de recursos humanos.

Cococcioni sostuvo que estas medidas forman parte de una política pública que comenzó a estructurarse antes del inicio de la actual gestión y que luego se tradujo en distintas reformas legislativas y operativas.

“Este esfuerzo plasma la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de invertir en seguridad, que es la prioridad número uno de los santafesinos”, insistió.

La nueva flota busca, en ese marco, mejorar la logística necesaria para trasladar internos hacia tribunales, hospitales, otras unidades penitenciarias y distintos destinos operativos, además de facilitar los desplazamientos de grandes grupos de agentes.

Masneri: “Vamos a seguir cuidándolos”

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, puso el foco en las condiciones de trabajo de los agentes encargados de los traslados y en los riesgos que enfrentan fuera de las unidades penitenciarias.

“Significa la materialización de muchas cosas y pone en valor la dificultad y la trascendencia de los traslados”, sostuvo.

Masneri destacó que los agentes deben realizar su tarea en ámbitos donde no tienen el mismo nivel de control que dentro de una cárcel.

“Saben lo que es trabajar en un lugar donde jugamos de visitantes, donde no tenemos las posibilidades de controlar lo que pasa y donde estamos con un interno peligroso que no va a tener ningún miedo en tratar de escaparse o atacarlos”, señaló.

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En ese sentido, remarcó que los nuevos móviles permitirán trasladar a varios internos simultáneamente, mantenerlos separados y aplicar las medidas de sujeción correspondientes.

También valoró la incorporación de tecnología de monitoreo, ya que las cámaras permiten a los agentes observar permanentemente el comportamiento de los internos durante el recorrido.

“Estos móviles vienen a decir que todo lo que escribimos y trabajamos toma forma; que vamos a seguir cuidándolos y proveyéndolos de tecnología y medidas de seguridad que sumen a su tarea diaria”, afirmó Masneri.

Una nueva inversión en el sistema penitenciario

La entrega de los vehículos se realizó en la Unidad Penitenciaria N.º 2 de Santa Fe y contó con la presencia de funcionarios provinciales, legisladores, autoridades municipales, representantes del Ministerio Público de la Acusación y miembros del Servicio Penitenciario.

La incorporación de las 10 unidades se suma así a las medidas que la Provincia viene implementando para ampliar y modernizar la infraestructura penitenciaria, mejorar la capacidad operativa y reforzar las condiciones de seguridad de los traslados.

Con móviles específicamente acondicionados para internos y vehículos destinados a grandes despliegues de personal, el objetivo oficial es fortalecer una de las tareas más sensibles del sistema penitenciario: trasladar personas privadas de la libertad y agentes de manera segura, controlada y con mayores herramientas tecnológicas.