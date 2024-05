Maximiliano Pullaro: "Pagamos lo que podemos y gobernamos no solo para los empleados públicos"

"Lamentablemente tenemos que poner los números sobre la mesa e informar que los salarios crecieron más de 20% por encima de la recaudación y esta última creció más de 20% por debajo de la inflación, por lo que no podemos comprometernos a pagar algo y el mes que viene no vamos a tener dinero para hacerlo y ambas partes lo sabemos", agregó sobre el pedido de gremialistas de buscar mecanismos para ampliar la recaudación provincial.

Por otra parte agregó sobre los salarios de los trabajadores: "Entiendo la situación de que los trabajadores debieran ganar más, pero en un contexto de la Argentina donde todos ganan menos; hay que fijarse lo que ocurre en el sector privado, y esperamos que nos puedan entender, es decir ver que la recaudación creció 26% por debajo de lo que crecieron los salarios de diciembre a hoy en la provincia".

En cuanto a los posibles descuentos por días de paro manifestó: "Se evaluará la decisión pero nosotros buscamos seguir dialogando ya que aún es solo una hipótesis el paro. Queremos explicar nuestra posición y mostrar los números para que no haya discusión y debate. La provincia no puede pagar más y no es por capricho, porque sino estaríamos desatendiendo la seguridad pública, salud, infraestructura y todo lo que necesitamos. Pagamos lo que podemos y gobernamos no solo para los empleados públicos, a quienes entendemos, sino para los casi 4.000.000 de santafesinos".

