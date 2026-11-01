Mayor generación hidroeléctrica: cómo impacta la crecida del Paraná en las represas y la red de distribución

El ingeniero especialista en energía José Stella explicó cómo el mayor caudal del río favorece la producción hidroeléctrica y los riesgos de la erosión sobre las bases de las torres de alta tensión.

Advierten que la crecida del río Paraná tiene un efecto directo sobre la generación de energía eléctrica, principalmente en la represa de Yacyretá, aunque la capacidad de aprovechar ese recurso está condicionada por la infraestructura disponible.

El ingeniero especialista en energía José Stella analizó el impacto del fenómeno en diálogo con Mañana UNO 106.3 y advirtió sobre los riesgos que la erosión de las costas representa para las torres de alta tensión.

Mayor generación de energía

"El único fenómeno positivo que se incrementa al tener mayor caudal el río Paraná es la generación hidroeléctrica, fundamentalmente de Yacyretá", sostuvo Stella. El especialista señaló que el aumento de la producción representa una mejora respecto del año anterior y que el comportamiento también está relacionado con el ciclo estacional de los ríos.

"Cuando arranca la primavera y en el verano hay mayor caudal de agua y eso hace que el precio de la energía también disminuya", explicó. La mayor disponibilidad de agua permite aumentar la generación hidroeléctrica durante un período en el que habitualmente crece la participación de esta fuente en el sistema energético nacional.

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Stella aclaró que existe un límite para aprovechar el incremento del caudal. "El sistema no puede aprovechar más allá de la capacidad de generación técnica que tiene Yacyretá y todas las represas", indicó. El especialista recordó que el sistema también cuenta con Salto Grande, sobre el río Uruguay, y las represas del río Limay. Cuando el agua supera la capacidad que pueden utilizar las instalaciones para producir electricidad, el excedente debe evacuarse mediante la apertura de las compuertas de los vertederos.

"Lo que sí se hace como previsión es estimar la cantidad de energía hidráulica que se va a generar y esa previsión se hace permanentemente", detalló Stella. Sobre las proyecciones para los próximos meses, explicó que "en este período, en este semestre, hay mayor generación hidráulica, pero este año particular es la que más hay". También aseguró que la generación prevista para el período de octubre a abril supera claramente la registrada durante el mismo semestre de 2025.

El problema con el transporte

El aprovechamiento de esa energía también depende de la posibilidad de transportarla hacia los principales centros de consumo. "Estamos flacos de transporte", afirmó Stella, al describir una de las principales limitaciones del sistema eléctrico argentino. "Los cables deberían ser más gruesos, debería haber mayor instalación para justamente aprovechar toda la energía que se genera en sus distintas formas y tecnologías de generación", agregó.

Peligro para las torres de alta tensión

La crecida del Paraná también representa un desafío para la infraestructura de transmisión eléctrica. El movimiento del agua modifica las costas y puede provocar erosión en los terrenos donde se encuentran las bases de las torres de alta tensión. "El río Paraná va erosionando sus costas y va cambiando la geografía", advirtió Stella, quien señaló que el fenómeno requiere controles específicos en los tramos de las líneas ubicados cerca de las orillas.

"Producto de la erosión del agua, por ahí puede empezar a comer la tierra y dejar al descubierto esas bases", explicó. Las torres se apoyan sobre grandes bloques de hormigón armado que necesitan conservar la estabilidad del terreno que los rodea. Cuando la corriente remueve la tierra, esas estructuras pueden quedar expuestas y requerir trabajos de mantenimiento para evitar consecuencias sobre el sistema eléctrico.

El especialista indicó que ya se realizan intervenciones para reducir el impacto de la erosión. "Lo que se le está haciendo es mantenimiento, tirándole unas piedras ahí para que la erosión deje de hacer su trabajo", señaló. También describió un esquema de seguimiento de las líneas ubicadas cerca del agua: "Hay todo un plan de monitoreo de esas líneas que están cerca de las orillas, para monitorear la erosión del agua y que no llegue a haber ningún evento que colapse alguna de las torres".

"Colapsar una torre significa que se corta el suministro de lo que está llevando esa energía", advirtió Stella. La caída de una estructura de alta tensión puede interrumpir el transporte eléctrico y afectar el abastecimiento de las zonas vinculadas a esa línea. Por ese motivo, el seguimiento de las bases y de las condiciones del terreno adquiere relevancia durante los períodos de crecida.

Las estaciones transformadoras también forman parte de las tareas de prevención ante posibles inundaciones. Stella mencionó como ejemplo una instalación de la Empresa Provincial de la Energía ubicada sobre la Ruta Provincial 1. "Si uno pasa por Rincón está sobreelevada porque justamente se mira la cota y se levanta para que, en inundaciones de esta característica, no llegue el agua", explicó. El especialista señaló que los diseños realizados en otro momento no siempre contemplaron los cambios posteriores de la geografía.