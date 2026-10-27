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Crecida del Paraná en Santa Fe: preparan nuevos módulos y monitorean a las familias en zonas bajas

La Municipalidad y la Provincia intensifican las tareas preventivas frente al avance del agua. Ya hay una familia evacuada, otras permanecen bajo seguimiento y se trabaja para contar con 20 módulos habitacionales listos durante el fin de semana

27 de octubre 2026 · 06:43hs
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Crecida del Paraná en Santa Fe: preparan nuevos módulos y monitorean a las familias en zonas bajas

El intendente Juan Pablo Poletti encabezó la segunda reunión del Comité Municipal de Gestión de Riesgos de Santa Fe, que se realizó en Capital Activa, con el objetivo de evaluar la situación hidrológica, repasar las acciones preventivas y coordinar medidas ante los posibles escenarios derivados de la crecida del río Paraná y el fenómeno de El Niño.

Del encuentro participaron funcionarios municipales y provinciales, concejales, representantes de las fuerzas de seguridad y organismos vinculados a la gestión de riesgos y emergencias. Durante la jornada se repasaron los trabajos ejecutados, las tareas que permanecen en marcha y las acciones necesarias para reforzar la preparación de Santa Fe Capital.

Avanza el Centro de Asistencia en Alto Verde

Uno de los principales puntos abordados fue la situación de las familias de sectores que podrían verse afectados por la crecida. Antes de la reunión, el coordinador de Gabinete municipal, Víctor Hadad, informó sobre los avances en la construcción del Centro de Asistencia N°1, ubicado en el ingreso a Alto Verde.

Actualmente ya fueron construidos 11 módulos habitacionales y una primera familia procedente de la Vuelta del Paraguayo fue trasladada al lugar.

“Son cuatro personas, tres mayores y una menor, que se encuentran en el módulo número cuatro. Están en perfecto estado y en unos momentos le llevamos la primera comida”, explicó Hadad.

El funcionario señaló que, por el momento, son cuatro las familias de la Vuelta del Paraguayo que se encuentran en una zona baja y con el avance del agua cercano a sus viviendas. De acuerdo con la evaluación realizada por el municipio, existe la posibilidad de que otras dos familias sean trasladadas en los próximos días.

El predio tiene capacidad para albergar hasta 78 módulos, mientras que el objetivo inmediato es contar con 20 unidades terminadas durante el fin de semana.

“Creemos que por cómo viene la crecida no va a ser necesario utilizarlos, pero preventivamente queremos ya tener todo preparado”, sostuvo Hadad.

Poletti encabezó la segunda reunión del Comité Municipal de Gestión de Riesgos

Poletti encabezó la segunda reunión del Comité Municipal de Gestión de Riesgos

Se coordinan tareas preventivas y se evalúan escenarios por la crecida del río Paraná y el fenómeno de El Niño.

Se coordinan tareas preventivas y se evalúan escenarios por la crecida del río Paraná y el fenómeno de El Niño.

Cómo son los módulos para las familias evacuadas

Los módulos construidos en el Centro de Asistencia son de madera de pino, tienen una superficie de 3 por 6 metros y una altura de 2,40 metros. Cada unidad está montada sobre 15 pilotes, una estructura que permite mantenerla elevada y evitar el ingreso de humedad desde el suelo.

Los espacios tienen capacidad para alojar entre cinco y seis personas, quienes pueden trasladar sus pertenencias y elementos de uso doméstico. Sin embargo, existen restricciones vinculadas a la seguridad.

No está permitido instalar aires acondicionados, garrafas ni otros sistemas de gas dentro de los módulos. Tampoco se habilitará el uso de cocinas.

“Por una cuestión de seguridad, no vamos a permitir que haya cocinas dentro del módulo para que no haya ningún tipo de riesgo”, explicó el coordinador de Gabinete.

En ese sentido, el municipio dispuso un sistema de asistencia alimentaria para las familias alojadas. Empleados municipales cocinarán en Casa Beata Clara y trasladarán viandas al Centro de Asistencia para el almuerzo y la cena.

Familias autoevacuadas en Colastiné

Hadad también informó sobre la situación de cuatro familias de Colastiné que decidieron autoevacuarse y trasladarse hacia una zona más alta.

Según explicó, las familias se encuentran actualmente en un sector que no representa riesgos y se busca evitar que las personas se instalen en inmediaciones de las estaciones de bombeo, debido a que esos espacios deben permanecer despejados para permitir el ingreso de maquinaria y equipos en caso de ser necesarios.

“Estamos intentando que las personas no se trasladen cerca de las estaciones de bombeo, porque estas necesitan tener espacio libre por si una máquina tiene que ir a trabajar”, señaló.

Provincia y municipio coordinan acciones ante la crecida

Durante la reunión también expuso el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Santa Fe, Marcos Escajadillo, quien destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y la Municipalidad de Santa Fe.

El funcionario provincial detalló las tareas vinculadas al sistema de defensas, el refuerzo de las estaciones de bombeo, la provisión de energía eléctrica y la limpieza de los canales troncales.

“Estamos acompañando a la Municipalidad de Santa Fe Capital para exponer a los distintos estamentos de la sociedad civil todo este gran trabajo que venimos haciendo”, manifestó Escajadillo.

Entre las acciones mencionadas se encuentra el trabajo de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para garantizar el suministro eléctrico de las estaciones de bombeo, además de la limpieza de canales troncales en Santa Fe Capital y el Gran Santa Fe, con el objetivo de favorecer el escurrimiento del agua.

Siguen de cerca la evolución del río Paraná

Escajadillo también destacó que la primera crecida de la cuenca del río Paraná tuvo una atenuación producto del valle de inundación de la provincia.

De todos modos, las autoridades mantienen un seguimiento permanente de la evolución hidrológica y de los pronósticos meteorológicos.

“Seguimos atentamente los partes tanto del Instituto Nacional del Agua (INA), del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Agencia Federal de Emergencias”, indicó el funcionario.

Además, señaló que el próximo informe de perspectiva climática permitirá contar con mayores precisiones sobre el comportamiento esperado de las lluvias y del río durante los próximos meses.

Quiénes participaron de la reunión

Además de Juan Pablo Poletti, Víctor Hadad y Marcos Escajadillo, participaron del encuentro el secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, Sebastián Mastropaolo; el secretario General del municipio, Alejandro Boscarol; el gerente de Coordinación de Proyectos Estratégicos, Carlos Suárez; el presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile; representantes de las fuerzas de seguridad, Cruz Roja y otros organismos vinculados a la prevención y atención de emergencias.

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