Médicos y farmacéuticos les piden a las obras sociales y prepagas una suba "urgente" de aranceles y un pronto pago

"Todos los sectores de la salud y prestadores, como odontólogos, médicos, farmacéuticos, kinesiólogos, psicopedagogos y nutricionistas, nos reunimos para visibilizar la situación crítica a la que llegamos con el sistema que se presta por prepagas y obras sociales. El deterioro de nuestros aranceles viene de hace varios años y siempre fue absorbido por el profesional, pero con las variables económicas vividas últimamente realmente es imposible seguir adelante con la atención que se merecen nuestros pacientes. Si bien hicimos los reclamos en todas las instancias que creímos necesarias, no tenemos respuesta", expuso Gallardo.

La odontóloga expresó: "Sabemos que todos estamos pasando por la misma situación crítica del país, tenemos que comprender a los afiliados y los prestadores. Trabajamos aproximadamente con 60 obras sociales y prepagas y con algunas de ellas tuvimos reuniones en las que pudimos acordar metodologías o por lo menos acercamiento a los aranceles, e incluso cobrar pronto los trabajos. Porque este sistema hace que el profesional cobre lo que realicé hace 60, 90 y hasta 180 días. Esta metodología viene de hace muchos años, pero con la inflación mensual realmente se hace imposible". Indicó que cada obra social se maneja de forma distinta por lo que con cada una que negocian van buscando diversas alternativas.

"Hace un mes nos estancamos con las importaciones para lo odontológico y médico. Si bien se habilitaron las importaciones, el problema es que no hay dólares para poder realizar las compras. Tenemos stock por ahora, si bien hay algunos materiales muy específicos de marcas importadas que no están entrando al país, hay alternativas. De todas maneras, si sigue esta situación, vemos que en algún momento va a llegar el desabastecimiento, por ahora no es la situación actual, esto es un día a día", reveló Gallardo.

Ante el escenario que se podría presentar si los profesionales médicos no acuerdan con la otra parte, manifestó: "Realmente cortar con las obras sociales sería sacar a nuestros pacientes del sistema de salud y por supuesto no queremos llegar a esa instancia. Nuestros reclamos fundamentales son hacia la financiadora del servicio de salud, a estas les estamos pidiendo de manera urgente una actualización de los aranceles y un pronto pago. Hay que rever y analizar nuestro sistema de salud. Tengamos en cuenta que la salud es un derecho constitucional inalienable y el Estado es quien debe garantizarlo". El pago de un bono por parte de sus pacientes está siendo analizado: "Puede ser una medida, para la última instancia, se viene pensando y trabajando. No se descarta la posibilidad de tener que cobrar algún bono al afiliado para ofrecerle una prestación de calidad".

Explicó que el nomenclador es muy variable en los odontólogos, hay distintos valores. "Las obras sociales tienen que cubrir un costo y por supuesto un honorario digno para el profesional, pero hay obras sociales que ni siquiera cubren el costo", dijo la titular del Círculo Odontológico.

"El afiliado paga los incrementos dispuestos por esas obras sociales durante el uno y 10 de cada mes con el aumento del 100% de lo que indica la superintendencia, entonces pretendemos que esos incrementos sean trasladados a la salud", detalló.

La suba de la moneda estadounidense impacta de lleno en el sector: "Nuestros costos aumentaron de forma extraordinaria. El 90% de nuestros insumos son importados, y no subieron por la devaluación misma de la moneda, sino también por el precio del dólar".

Este martes, a las 11, los profesionales de la salud se concentraron en la Asociación Gremial Médica de Santa Fe, ubicada en 25 de Mayo 1867, para reclamar lo antes mencionado.

