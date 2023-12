Menores de edad bajo la guarda del Estado: aseguran que "la mayoría" tiene problemas de consumo

"Son situaciones que lamentablemente no nos son ajenas ni desconocidas, porque se van dando con mas frecuencia cada vez. El sistema no ha tenido la velocidad de adecuación para estos cambios y complejidades", expresó la funcionaria a LT10.

Larriera señaló que actualmente son 1.700 los menores que se encuentran en diversos dispositivos públicos de cuidado, y que "una gran mayoría de los jóvenes alojados en centros están atravesados de alguna manera por la problemática de consumo y situaciones de violencia".

"Es necesario formar al personal para estas complejidades. Estamos preparados, pero son imprevisibles todas situaciones por más acompañamiento. No hay un niño o niña que no tenga un equipo, que no tenga un legajo. Se conocen las situaciones de cada uno, pero no dejan de ser imprevisibles. A los menores no los podemos dejar abandonados, el sistema los tiene que contener", manifestó.

Sobre el hecho

En relación a la situación puntual ocurrida este jueves por la mañana, Larriera dijo que "esas niñas están acompañadas por psicólogos, se hace un seguimiento minucioso. Fueron trasladas al Hospital de niños y se les dio el alta a dos de ellas".

"La de 16 años fue trasladada al Mira y López. Su hermana está en el Hospital de Niños y no la podía ver, se está tratando de estabilizarla", indicó.

Las autoridades del Hogar de Niñas especulan con la posibilidad de que hayan sido captadas por alguna organización de proxenetas o trata, sufriendo todo tipo de vejaciones; y que después son liberadas. Una situación e hipótesis que da cuenta de la magnitud del problema.

Las autoridades de la Casa de Niñas señalaron que las menores cuentan con tratamiento terapéutico especializado y permanente por las características de alta vulnerabilidad y consumo problemático que presentan las adolescentes.