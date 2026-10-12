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Michlig acompañó la apertura de la 55ª Fiesta Nacional del Zapallo y acercó aportes gubernamentales

“Las fiestas populares “son mucho más que un espectáculo”, ya que constituyen espacios de encuentro, recreación y participación comunitaria”, remarcó el senador Michlig

12 de octubre 2026 · 13:00hs
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Michlig acompañó la apertura de la 55ª Fiesta Nacional del Zapallo y acercó aportes gubernamentales

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Michlig acompañó la apertura de la 55ª Fiesta Nacional del Zapallo y acercó aportes gubernamentales

Este sábado, en la ciudad de Ceres, el senador provincial, Felipe Michlig, participó de la apertura oficial de la 55ª Fiesta Nacional del Zapallo, que se desarrolla desde este viernes y hasta el domingo 12 de octubre en las instalaciones del Club Central Argentino Olímpico.

El legislador estuvo acompañado por el diputado provincial Marcelo González, la intendenta de Ceres Alejandra Dupouy y el delegado Regional de Educación Maximiliano Rodríguez, junto a autoridades provinciales, municipales, dirigentes institucionales, representantes de entidades intermedias, comerciantes, productores, artesanos y vecinos.

Entrega de aportes gubernamentales

En el marco del acto, Michlig concretó la entrega de aportes por un total de $46 millones, destinados a acompañar la realización de la tradicional celebración. Los aportes incluyen fondos provenientes de Lotería de Santa Fe, contribuciones de la Cámara de Senadores y el aporte otorgado por el Gobierno provincial a través del Servicio de Ventanilla Única para Actividades Estratégicas, destinado al Club Central Argentino Olímpico para la realización de la Fiesta Nacional del Zapallo.

Asimismo, se hicieron entrega de las declaraciones de interés de las Cámaras de Senadores y de Diputados de la Provincia de Santa Fe, como reconocimiento a la importancia cultural, social, productiva y turística de esta tradicional celebración.

“Las fiestas populares son espacios de encuentro”

Durante su intervención, el senador Felipe Michlig destacó el esfuerzo de las instituciones que sostienen este tipo de acontecimientos y valoró especialmente el compromiso del Club Central Argentino Olímpico para llevar adelante una nueva edición de la fiesta.

En ese sentido, remarcó que las fiestas populares “son mucho más que un espectáculo”, ya que constituyen espacios de encuentro, recreación y participación comunitaria, donde las familias, los jóvenes y las instituciones pueden compartir y fortalecer los vínculos que forman parte de la identidad de cada localidad.

El senador también destacó el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro, así como el trabajo que lleva adelante el diputado Marcelo González y el compromiso de la intendenta Alejandra Dupouy con la comunidad de Ceres.

“Apoyar la Fiesta Nacional del Zapallo es apoyar a Ceres”

Por su parte, el presidente del Club Central Argentino Olímpico, Andrés Bernabéu, fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes y puso en valor el significado de alcanzar la 55ª edición de la Fiesta Nacional del Zapallo.

Bernabéu destacó que llegar a más de medio siglo de historia “representa más de medio siglo de trabajo y esfuerzo colectivo” y reconoció que organizar una fiesta de esta magnitud en el contexto económico actual constituye “un desafío enorme”. “Apoyar la Fiesta Nacional del Zapallo es apoyar a Ceres, a su gente y a su historia”, expresó.

Una fiesta que representa a Ceres

Posteriormente se realizó el tradicional corte de cintas, dejando formalmente inaugurada la 55ª Fiesta Nacional del Zapallo, para luego recorrer los distintos stands y espacios de exposición.

La celebración se extenderá durante todo el fin de semana con propuestas musicales, gastronómicas, comerciales y culturales, además de la participación de artesanos, instituciones y emprendedores.

Felipe Michlig fiesta aportes
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