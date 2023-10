Michlig cargó contra Macri y lo acusó de ser "el máximo responsable" de la crisis en Juntos por el Cambio

El presidente de la UCR Santa Fe, Felipe Michlig, cargó contra Mauricio Macri y lo señaló como el principal responsable de la crisis de Juntos por el Cambio. Quien se espera sea parte del gabinete de ministros del futuro gobernador, Maximiliano Pullaro, afirmó que Macri es el culpable de que Juntos por el Cambio no triunfara en la elección: "No supo o no quiso"

Macri: "Milei es una incógnita, no gobernó. No sabemos qué va a hacer"

Michlig definió como "lamentable" lo que ocurrió "después de las elecciones de medio término, donde Juntos por el Cambio había triunfado" (en 2021). En ese sentido, subrayó: "Hace dos años nos daban como seguros ganadores de una elección. Había que elegir a quien mejor representaba ese espacio para que pueda ser el presidente de Argentina. Lo cierto es que por no haber podido administrar los egos, después de ese proceso aparecieron 10 o 12 candidatos a presidentes".

LEER MÁS: Macri: "Milei es una incógnita, no gobernó. No sabemos qué va a hacer"

Y reiteró: "El máximo responsable de no haber administrador ese proceso fue Mauricio Macri. No calmó la interna del Pro, partido reciente, nuevo, que todavía le falta mucho andar para poder compararse con partidos tradicionales e históricos de Argentina. Pero en lugar de administrar esa situación, alentó la interna y terminamos con dos candidatos del Pro. Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta".

"Lo lógico hubiese sido sintetizar en un candidato la representación del espacio. Mauricio Macri, que fue el último presidente de este espacio, no estuvo a la altura de circunstancia, no administró, no supo o no quiso", manifestó en declaraciones al programa "De 10" que se emite por "LT10".

Recordó que "después de haber apoyado a Bullrich, en lugar de respaldarla públicamente coqueteaba con Javier Milei. Hoy, hace más campaña para Javier Milei de la que hizo por la propia Bullrich; algo increíble".

Afirmó que van a "defender" a la alianza de Juntos por el Cambio: "Queremos lograr que siga vigente y vamos a hacer todo lo posible desde el radicalismo. Hoy tenemos una gran responsabilidad. Tenemos cinco gobernadores, alrededor de 90 diputados, casi 30 senadores nacionales, más la representación de intendentes y presidentes comunales".

LEER MÁS: Gerardo Morales: "Tanto Patricia como Macri son los responsables de poner en riesgo a Juntos por el Cambio"

Sobre la posición que adoptará el radicalismo santafesino de cara al balotaje, señaló: "El rol que nos designó la ciudadanía es la de ser oposición. Lo vamos a cumplir, responsablemente, constructivamente. Y vamos a seguir aportando desde el radicalismo y en lo posible teniendo vigente a Juntos por el Cambio para que Argentina encuentre el camino correcto y que nos lleve a mejorar las cosas y a vivir mejor".

"En mi caso personal, te diría que en la inmensa mayoría de los dirigentes del radicalismo, no está en nuestra mente apoyar a Sergio Massa. Bajo ningún punto de vista. Nosotros queremos terminar con el populismo y que si es posible no gobierne nunca más el kirchnerismo en la República Argentina", destacó.

"La ciudadanía claramente nos dio un mandato. Ser oposición, y debemos ser una oposición constructiva, responsable y que hagamos los mejores aportes para lograr una mejor Argentina", agregó.

"Ese 24 por ciento que nos acompañó en las elecciones generales tomarán una decisión personal. Muchos dicen: «tienen que apoyar, decidir, definirse». Si no pudimos definir que nos apoyen mayoritariamente para entrar en el balotaje en las elecciones generales, menos podemos inducir a un votante para que apoye a uno u otro candidato", definió.