Aunque mejora el tiempo, rige una alerta por tormentas en la ciudad de Santa Fe

Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. Qué nos depara el pronóstico extendido para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas que abarca a los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay en la provincia de Santa Fe. Según el organismo: "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos período s. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual".

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo con algunas nubes, inestabilidad y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 23º y se espera que la máxima alcance los 27º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables y se mantiene la configuración de masas de aire en la región, donde predomina el ingreso de aire cálido que inhibe el ingreso de aire frío a la misma. Con ello las condiciones se mantienen inestables a algo inestables durante gran parte del del día, tendiendo a mejorar levemente hacia la tarde/noche o la noche . Esta situación genera la posibilidad de ocurrencia de lluvias débiles a moderadas durante gran parte de la jornada , no descartándose algunos eventos algo más intensos e incluso algunas tormentas localizadas. En cuanto a las temperaturas, se mantienen estabilizadas en cuanto a sus rangos mínimos y algo más variables en los máximos, dependiendo estos últimos a la ocurrencia de lluvias durante la ventana horaria de los mismos .

Martes con cielo despejado o con leve nubosidad y con condiciones algo inestables y alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 19º y ascenso de las máximas, 32º. Vientos leves de direcciones variables, predominando desde el sector sur/sureste.

En tanto se espera un miércoles con cielo despejado, o con leve nubosidad. Condiciones algo inestables a inestables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 22º y máxima 35º. Vientos leves del sector norte, con oscilaciones entre el noreste y el noroeste.

Por último, jueves con cielo parcialmente cubierto a cubierto, con algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestables a relativamente estable y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 21º y suave descenso de las máximas, 32º. Vientos leves a moderados con ráfagas por momentos del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.

