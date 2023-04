"Es lo único que pueden llegar a hacer porque a la normativa no la pueden modificar sino es con otra ley que tiene que pasar por el Congreso. Hasta ahora lo que tenemos de información es que quieren suspender la ley por 180 días con un DNU, que el acuerdo entre las partes se pueda incrementar en períodos menores a un año de forma libre. Además de hacer algunas extensiones impositivas a aquellos nuevos contratos de locación, como ganancias y bienes personales, para tratar de incentivar que se vuelquen más propiedades al mercado de alquileres", sostuvo.

"Todos los días estamos firmando contratos de locación en las inmobiliarias y muchos propietarios nos llamaron y nos dijeron «esperá, no firmés que quiero ver qué sale nuevo, si es más conveniente o no que la ley actual». Muchos socios comentan en los chats que pidieron suspender la firma por unos días hasta que se promulgue esta nueva disposición del gobierno", reveló el titular de la cámara.

Uno de los principales problemas que afectan al sector es la insuficiente construcción de viviendas para satisfacer la demanda actual. Esto se debe a factores como la ley de alquileres, la crisis económica, los valores elevados de las propiedades (aunque hayan disminuido en los últimos años), y el exceso de oferta que antes se volcaba en el mercado de la compraventa y que ahora no es tan evidente.

Además, "la construcción de un edificio lleva tiempo y se centra en zonas urbanas, donde los inmuebles pueden defender mejor el precio del alquiler. En los barrios no se construye tanto, y hace tiempo que no se edifican casas con la finalidad de ponerlas en el mercado de alquiler. En cambio, lo que se construye principalmente son departamentos que tienen un público objetivo específico. También se observa una demanda en aumento de casas en countries debido a la seguridad que brindan", detalló.

Una de las causas de la gran demanda de alquileres es la enorme cantidad de estudiantes que vienen a Santa Fe. Además, la pandemia "reconfiguró" el escenario debido a que muchos hijos se fueron a vivir solos, algunas familias se dividieron y otros que ingresan a la ciudad por cuestiones laborales o tratamientos de salud.

"Las crisis económicas llevan a que las ciudades como Santa Fe, Rosario, Mendoza sean más amigables para pasar la crisis en comparación con alguna ciudad del interior", reveló.

Govone sostuvo que antes mucha gente podía acceder a una vivienda por medio de una línea de crédito hipotecario, dejando así de ser inquilinos. Esto ya no pasa porque no siguen vigentes estos créditos o son inaccesibles.

El presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe fue tajante al hablar de cómo la economía argentina afecta a su mercado: "Se le busca las opciones para poder pasar esta coyuntura de una inflación del 100% que distorsiona todo. Ninguna ley puede contemplar un ajuste razonable con este nivel inflacionario, el inquilino se queja con razón de que le aumenta el alquiler como fue en abril del 92%. Y el propietario también se queja porque dice «sí me lo aumentan una vez al año, pero durante estos 12 meses tengo un monto fijo que no lo puedo ajustar y a mí las cosas me siguen aumentando»".

"El problema hoy pasa por la inflación y porque el salario no alcanza a cubrir los ingresos familiares, el pago de todo lo que necesita una familia como es vivienda, educación, seguridad, etc. En esta coyuntura hay que buscarle la vuelta para poder salir de esto, modificar la ley o por lo menos algunos puntos principales. Que el ajuste no sea una vez al año y vaya más acompañado a las variaciones salariales y no a la inflación", dijo.

Por su parte, Gonzalo Bosco, vocal del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe (Primera Circunscripción), en diálogo con el móvil de UNO 106.3 trató de llevar calma y de ser cauto al tocar el tema: "La actual ley no se derogó, sigue estando vigente. Desde Presidencia están estudiando derogarla o hacerle algunas modificaciones a través de un DNU. Según trascendió, tiene intención de pasar el contrato de tres años a dos y reajustar los alquileres de distintas formas y tiempos".

Pedro Peralta, integrante de la Federación de Inquilinos, también sumó su voz para discutir la actual ley de alquileres. "La vivienda en Argentina está dolarizada, hasta se cobra en dólares en algunas ocasiones los alquileres, es una locura. Y a eso se le suma la poca oferta que hay porque muchos propietarios decidieron sacar sus casas en alquiler y ponerlas a la venta. Es una cuestión de especulación. Al haber poca oferta tienen que buscar pensiones, piezas en casas compartidas o irse a la periferia de la ciudad donde los alquileres están totalmente en la informalidad, no hay contrato, es de palabra, el inquilino no tiene previsibilidad, está lejos de todos los servicios básicos. Y lo poco que está por bulevar está carísimo, los precios se dispararon", manifestó.

Peralta contó que quizás puede llegar a aparecer mayor oferta en el mercado informal porque es mayor la rentabilidad, debido a que no está en el medio del intermediario de una inmobiliaria, el inquilino no tiene que pagar comisión, ni gastos administrativos.

"Si uno pretende alquilar en zona entre bulevares, cerca del centro comercial de la ciudad estamos hablando de un monoambiente a $50.000, una casa con un dormitorio se encuentra entre $60.000 y $80.000 y una casa de dos dormitorios puede llegar a estar hasta $100.000 y me quedo corto. A eso hay que sumarle, si alquilás por inmobiliaria un mes de depósito de garantía más los gastos administrativos. Así que para ingresar al alquiler de un monoambiente tenés que desembolsar $150.000 o $160.000 y para una casa de dos dormitorios casi $300.000", detalló.

