Santa Fe está teniendo una "muy buena demanda" de alquileres temporarios, aunque advierten de contratos truchos

Sobre cómo se dan las estafas, detalló: "Sacan imágenes de las inmobiliarias, arman plataformas totalmente truchas, ofrecen y cuando uno llama les piden un depósito del orden de visita con un CBU. Y esos departamentos ya se alquilaron o las direcciones que les pasan no existen".

Señaló que los alquileres temporarios no están regulados y no son manejados por el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Además, contó que deben contar con ciertas características, como estar amoblado, ubicado en determinada zona y los contratos no pueden ser de más de 90 días (aunque hay excepciones).

"Santa Fe está teniendo una muy buena demanda de alquileres temporarios, principalmete por el turismo. El gobierno publicó que la visita de los turistas a la ciudad creció 112% interanual y estamos recibiendo muchos pedidos por parte de consultoras por personal que es trasladado, eso es una realidad", expresó.

Reveló que la rentabilidad que se le está otorgando a un departamento de dos ambientes es entre 28 y 30 dólares por noche, mientras que hay una rentabilidad de $65.000 o $70.000 mensuales en un alquiler "normal" de vivienda única. Por último, recordó que la Ley de Alquileres 27.551 sigue vigente, por lo cual los contratos para una vivienda única son de 36 meses y los ajustes son anuales de acuerdo al ICL que otorga el Banco Central.

