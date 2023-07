Mónica Aquino: a dos meses de su desaparición la familia exige saber cómo se encuentra la causa

Este 5 de julio se cumplen dos meses de la desaparición de Mónica Aquino, la joven mamá de tres hijos de 29 años de quien no se conoce su paradero desde el 5 de mayo pasado, cuando salió de su vivienda para ir a trabajar obligada por su pareja quien junto a su hermano y su madre, están detenidos por obligarlas a ejercer la prostitución.

monica aquino marcha 2.jpg UNO Santa Fe

En diálogo con la prensa Mirta, su mamá afirmó: "Lo único que sabemos es que la investigación sigue en curso, pero nada más, es por eso que lo que pedimos es poder reunirnos nuevamente con la fiscal del caso. El lunes nos reunimos con la secretaria de Derechos Humanos, pero nosotros queremos hablar con los fiscales".

Por otro lado manifestó que lo único que saben en cuanto al caso es que el mismo lunes "hubo allanamientos en distintas casas de Varadero Sarsotti buscándola".

Por su parte su hermano Silvestre agregó: "No sabemos por qué la fiscal no se comunica con los familiares para dar detalles. Nosotros mientras tanto estamos perdidos, no sabemos nada. Ni siquiera si hubo novedades a partir de la recompensa que se ofreció por lo que decidimos ir a Casa de Gobierno, a solicitarle al gobernador de la provincia, que otorgue los recursos necesarios para la investigación de mi hermana, porque Mónica es una santafesina más y deben buscarla".

Un millón de pesos de recompensa

El gobierno de la provincia, a través de la Resolución Nº 0307, dispuso la suma de un millón de pesos como recompensa a distribuir entre aquellas personas que aporten datos útiles, relevantes y decisivos sobre el paradero de Mónica Aquino, quien se encuentra ausente de su domicilio de la ciudad de Santa Fe desde el 5 de mayo.

Asimismo, la norma que lleva la firma de la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, expresa que la identidad de quienes brinden información y de quienes sean adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o proceso judicial. Y señala que el lugar donde deberán aportarse los datos será la sede de cualquiera de las Fiscalías Regionales del Ministerio Público de la Acusación.

Cabe recordar que Mónica Aquino se encuentra ausente de su domicilio en barrio Varadero Sarsotti de la ciudad de Santa Fe desde el 5 de mayo de 2023, en horas de la madrugada, en circunstancias que se tratan de establecer.