"Nos sentimos solos en la búsqueda de mi hermana", dijo Silvestre, el hermano de Mónica Aquino

Mónica Aquino cumple 30 años y sus familiares piden que "no dejen de buscarla en la isla porque es inmensa"

La audiencia, que se realizará en los Tribunales durante la tarde de este viernes, fue solicitada por la defensa de los detenidos, quienes buscan apelar la prisión preventiva de los acusados por la explotación sexual de Mónica Aquino, desaparecida desde el 5 de mayo pasado. Ante esta situación, los familiares han decidido instalarse en la plaza 25 de Mayo, donde montaron un acampe desde la tarde del jueves, a la espera de la determinación del juez.

acampe tribunales monica aquino 3.jpg Acampe familiares de Mónica Aquino en la plaza frente a los Tribunales

acampe tribunales monica aquino 2.jpg Acampe familiares de Mónica Aquino en la plaza frente a los Tribunales UNO Santa Fe

La fiscal del caso, Alejandro Del Río Ayala, afirmó que los detenidos saben dónde se encuentra Mónica, lo cual genera interrogantes en la familia. Silvestre, en referencia a estas declaraciones, expresó: "Es algo que nosotros nos preguntamos y si es así, tampoco sabemos por qué no hablan".

Cuando se le consultó acerca de la posibilidad de que los acusados sean liberados, Silvestre respondió con convicción: "Temerle, no, no le tenemos miedo a la familia. Si lo tuviéramos enfrente, no sé qué pasaría".

En relación al avance de la investigación, Silvestre confirmó: "No tuvimos ninguna novedad hasta el momento. No pudimos comunicarnos con la fiscal, ya que no nos atiende el teléfono y nos sentimos muy solos con la búsqueda".

Respecto a la posibilidad de encontrar con vida a Mónica, el hermano de la joven manifestó que la familia se encuentra en una situación de incertidumbre: "Estamos entre un 50 y 50 de posibilidades, porque no sabemos ya qué esperar. Nos sentimos solos porque no vemos movimientos ni nuevas medidas para que se siga buscando a mi hermana. Además, le pedimos al gobernador los recursos necesarios para hacerlo, porque mi hermana es una ciudadana de Santa Fe".

Ante cualquier información de Mónica se lo puede hacer:

-al 911

-la oficina de trata 4619923

-o los teléfonos 3424671510 / 3424123949

-la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe (Mendoza 3443, de la ciudad de Santa Fe o Balcarce 1145 de la ciudad de Rosario),

-al correo electrónico registronstafe@santafe.gov.ar,

-o a los teléfonos 3425357756 y 0800-5553348.

