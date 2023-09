Monte Vera: un grupo de vecinos patrulla las calles todas las noches ante la inseguridad e inacción policial

Así narró lo que está aconteciendo en el loteo Praderas el vecino Maximiliano Macedo, quien en diálogo con Sol Play manifestó: "Lamentablemente estas guardias vecinales en las que muchos vecinos se están organizando para salir a patrullar es producto de que el Estado falla en sus políticas de seguridad. Incluso los vecinos tienen que salir a poner sus autos y el cuerpo a una situación que el Estado no está atendiendo y tienen que salir a exponerse ante los delitos que estamos sufriendo con muchos robos".

Guardias vecinales.jpg Vecinos del barrio La Pradera en una guardia nocturna por las calles.

"Es una zona muy tranquila pero ahora dejaron de patrullar y hoy, uno en su desesperación de cuidar lo que le costó tanto trabajo y cuidar a tu familia, nos organizamos de esta manera al menos para tratar de ver si pasa algo, activar la alarma comunitaria, tocar bocina para que no nos roben", continuó.

Los vecinos patrullan en auto circulando por las calles del barrio cada noche, con un grupo donde ellos se proponen para salir a monitorear en el rango de horas que cada uno puede. "Es una cuestión desesperada de los vecinos para tratar de salir a cumplir una función que no nos corresponde y que lo tiene que hacer la Policía. La comuna de Monte Vera le otorga la culpa a la provincia, la provincia dice que no tiene recursos, que no hay autos, que hay otras prioridades y quedamos desprotegidos. Hasta hace poco había uno o dos móviles en el distrito Monte Vera con lo grande que es, tenemos la certeza de que no están andando", manifestó sobre esto Macedo

"Sabemos que hay muchos vecinos que están armados y ese es el peligro de que la Policía no cumpla con lo que debe cumplir en su rol de prevención del delito. No me quiero imaginar si alguno se encuentra con algún delincuente lo que puede llegar a pasar. Este es un intento desesperado por cumplir una función que no nos corresponde. Se mantendrá hasta que nos den una respuesta", concluyó.