Por qué cambió el lugar de votación

La diferencia entre los padrones de las elecciones nacionales y provinciales se debe a que la Justicia electoral provincial se negó a firmar el convenio de colaboración con su par federal para que se unifiquen los listados, debido al costo que significaba para Santa Fe: 55 millones de pesos.

El presidente de la Corte santafesina, Daniel Erbetta, objetó ese monto que, en cambio, fue justificado por el juez federal con jurisdicción electoral en la provincia, Reynaldo Rodríguez, en la actualización por inflación de las cifras de los procesos electorales anteriores, el pago de horas extra al personal y las prestaciones que involucraba el convenio.

En cambio, Erbetta entendió que el monto era excesivo y mucho mayor al de otras jurisdicciones, que pagaron 8 millones por el convenio que permite a las provincias usar el padrón nacional.

Así las cosas, Santa Fe elaboró su propia guía de locales electorales que no en todos los casos coincide con la nacional. "Es un efecto no deseado de la no firma del convenio. Nosotros siempre quisimos que los santafesinos voten en todas las elecciones en el mismo local, pero al negarnos a pagar los 55 millones de pesos, tuvimos que elaborar nuestro propio listado junto al Ministerio de Educación y en muchos casos no coincide", explicó una fuente de la Justicia electoral santafesina.

Así las cosas, los santafesinos deberán corroborar en el padrón electoral para saber dónde votan en las Paso nacionales de agosto. Para los casos en que no coincida el local, es importante aclarar que en septiembre, cuando se vote gobernador, deberán volver al mismo lugar donde sufragaron el 16 de julio. Mientras que en las generales presidenciales del 22 de octubre lo harán en el mismo lugar que en las Paso del 13 de agosto.

Los comicios nacionales

En las Paso del 13 de agosto se votará a las listas de precandidatos y a las alianzas políticas para que compitan en las elecciones generales del 22 de octubre. Ese día, se elegirá presidente, vicepresidente, diputados y senadores para el Congreso de la Nación. Se renuevan 130 bancas de la Cámara Baja y 24 bancas en el Senado.

Si ese domingo, ningún candidato o candidata a presidente obtiene más del 45% de los votos, o por lo menos 40% y una diferencia porcentual superior a 10 puntos con respecto al segundo, habrá balotaje.

La segunda vuelta se llevará a cabo el 19 de noviembre: ese día participarán las dos fórmulas presidenciales más votadas de la elección general y llegará al poder aquella que obtenga la mayor cantidad de sufragios afirmativos válidamente emitidos. En Argentina, la única vez que se resolvieron los comicios por esta vía fue el 22 de noviembre de 2015 cuando Mauricio Macri venció a Daniel Scioli 51% a 48%.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón definitivo para que los ciudadanos puedan ver en qué establecimiento y mesa deberán votar el domingo 13 de agosto en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso).

La Cámara Nacional Electoral puso a disposición el padrón definitivo para los comicios en los que se definirán los candidatos a competir en octubre por la Presidencia, el Parlasur y bancas en la Cámara de Diputados y en algunas provincias también en el Senado.

La ciudadanía en condiciones de votar podrá consultar los datos de lugar y mesa de votación previstos para las Paso del 13 de agosto. El padrón definitivo se podrá consultar en el sitio web www.electoral.gob.ar y en www.padron.gob.ar.

Para ello, el elector debe introducir en el sistema su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador. A partir de esos datos, el ciudadano conocerá el establecimiento y la mesa en que debe sufragar.

