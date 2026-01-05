Uno Santa Fe | Santa Fe | municipales

Municipales: Festram lanzó un paro total de 48 horas y profundiza el plan de lucha en la provincia Santa Fe

Tras rechazar la propuesta salarial de los intendentes, FESTRAM resolvió dos paros de 48 horas para esta semana y la próxima. Habrá movilizaciones y advierten cortes de ruta.

5 de enero 2026 · 18:20hs
El Plenario de Secretarios Generales de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) resolvió avanzar con un paro total de actividades por 48 horas, que se llevará adelante este jueves 8 y viernes 9, y se repetirá jueves 15 y viernes 16 de la semana próxima, en todo el territorio santafesino.

La medida de fuerza no tendrá el mismo impacto en todos los municipios y comunas de la provincia. El alcance del paro será total o parcial según cada jurisdicción, y se limitará exclusivamente a los trabajadores municipales y comunales que se encuentran nucleados bajo la órbita de la federación, por lo que la prestación de servicios municipales podría verse afectada de manera dispar en el territorio provincial.

Empleados de comercio: homologaron la paritaria y confirmaron los aumentos hasta abril de 2026

La decisión fue adoptada tras una reunión realizada este martes, en la que se ratificó el rechazo al ofrecimiento salarial presentado por los intendentes en el marco de la paritaria municipal.

La postura fue avalada por la totalidad de los sindicatos municipales de la provincia, que consideraron insuficiente la propuesta.

Además de la medida de fuerza, el plenario resolvió poner en marcha un plan de lucha que incluirá movilizaciones y cortes de ruta durante las jornadas de paro, en reclamo de una recomposición salarial acorde a la inflación y a la pérdida del poder adquisitivo.

En ese marco, FESTRAM también anunció una convocatoria a los secretarios generales de los 42 sindicatos municipales para este jueves en Casa de Gobierno, donde se entregará un petitorio al gobernador Maximiliano Pullaro.

La federación expresó su preocupación por la falta de convocatoria a paritarias, que —según señalaron— lleva más de 60 días de demora, pese a los reiterados pedidos formales realizados por el sector.

Desde el gremio advirtieron que, de no haber respuestas, las medidas podrían profundizarse, en un contexto de creciente tensión entre los trabajadores municipales y los gobiernos locales.

