Cardiopatías congénitas: Santa Fe despejó dudas y garantizó las cirugías en hospitales con profesionales del Garrahan y locales

El Ministerio de Salud aseguró que se completarán las cirugías postergadas y que el programa continuará tras la firma de un convenio anual. Trabajan para que equipos locales atiendan a niños, mientras que especialistas externos se encargarán de las intervenciones en adultos.

En medio de la preocupación por la continuidad del programa de cirugías de cardiopatías congénitas en Santa Fe , desde el Ministerio de Salud aseguraron que el programa nunca estuvo dado de baja , garantizó la continuidad de las operaciones en hospitales públicos y confirmó la firma de un nuevo convenio anual con profesionales del Hospital Garrahan .

El secretario de Tercer Nivel de Atención del Ministerio de Salud provincial, César Pauloni , explicó que el programa de cardiopatías congénitas se viene trabajando desde el inicio de la gestión , en continuidad con lo que ya estaba en marcha y potenciando los lineamientos previstos , bajo la órbita de la Dirección Provincial de la Niñez .

“Nunca fue decisión, mucho menos de la ministra, dar de baja las cirugías de cardiopatía congénita. Al contrario, la decisión siempre fue potenciar el programa”, remarcó.

El funcionario detalló que el espíritu del convenio es que un equipo altamente especializado —que opera tanto en el Garrahan como en otras instituciones de Capital Federal— viaje a Santa Fe para realizar cirugías y, al mismo tiempo, deje capacidad instalada en los equipos locales. “Ese es el espíritu del convenio”, subrayó.

Según explicó, el acuerdo establecía un promedio de cinco cirugías mensuales, con intervenciones tanto en la ciudad de Santa Fe como en Rosario. “El convenio vencía el 31 de octubre y hasta ese momento se realizaron las cinco cirugías mensuales como estaba previsto”, señaló en declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT10".

Uno de los cambios centrales impulsados en 2025 fue la incorporación de la cardiopatía congénita del adulto, que hasta ahora se derivaba mayoritariamente a Buenos Aires. “Planificamos ampliar las capacidades del programa e incluir a los adultos, que ya estaban contemplados en el programa nacional, pero que en Santa Fe no se realizaban de manera sistemática”, explicó.

Segun dijo, esa ampliación obligó a realizar ajustes administrativos en el convenio que venció el 31 de octubre. Mientras se avanzaba en la adecuación administrativa, el funcionario afirmó que se garantizó la atención de todas las urgencias, y de hecho se realizaron dos cirugías urgentes sin que los pacientes tuvieran que esperar la firma del nuevo convenio.

Pauloni confirmó se alcanzó un nuevo acuerdo. Dejará de ser semestral y pasó a ser anual, lo que le da mayor estabilidad al programa. “El 30 de diciembre quedó firmado el gasto preventivo, lo que nos permite sostener el programa sin ninguna traba”, aseguró, y precisó que desde enero ya rige el nuevo convenio anual.

Respecto de las cirugías que no se realizaron en noviembre y diciembre en hospitales como el Cullen, el Alassia o el Vilela, el funcionario fue claro: “Las cirugías que potencialmente no se realizaron se van a hacer. El equipo va a realizar todas las cirugías, no va a quedar ningún paciente sin operar”.

Angiógrafo en el Hospital Alassia

En ese marco, destacó la puesta en funcionamiento de un angiógrafo en el Hospital Alassia, que permite ampliar las intervenciones mediante procedimientos hemodinámicos. Además, explicó que el nuevo esquema fortalece al equipo local, que comenzará a asumir las cirugías de menor complejidad, mientras que el equipo externo intervendrá en los casos más complejos.

A nivel provincial, el programa realizó en 2025 nueve procedimientos en adultos y 33 en niños, y en total —sumando cirugías convencionales y hemodinámicas— se realizaron 140 procedimientos durante el año, una cifra que Pauloni consideró destacada incluso en el plano nacional. “No sé si hay otra provincia que pueda sostener este volumen”, afirmó.

Finalmente, remarcó que el objetivo a mediano plazo es seguir fortaleciendo las capacidades locales, para que el convenio no sea permanente sino complementario.

“La idea es dotar de capacidades técnicas a los médicos de la provincia, que ya las tienen, y que el equipo externo quede para los pacientes de mayor complejidad, como suele ocurrir con las cardiopatías congénitas del adulto”, concluyó.