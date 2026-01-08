Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión sumó minutos de fútbol y Madelón dispuso de tres equipos

En los primeros minutos de fútbol informal que tuvo el plantel rojiblanco, el DT de Unión Leonardo Madelón puso en cancha tres formaciones

Ovación

Por Ovación

8 de enero 2026 · 10:27hs
El plantel rojiblanco continúa adelante con la pretemporada en Casa Unión. Y en los primeros minutos de fútbol informal que dispuso, Leonardo Madelón puso en cancha tres formaciones.

Los primeros minutos de fútbol para el plantel de Unión

En todas ellas, fue mezclando titulares con suplentes y juveniles, dado que participaron también los futbolistas del plantel de Reserva que dirige Alejandro Trionfini.

En el primer equipo la formación fue la siguiente: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Bruno Pittón; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Nicolás Palavecino y Jeremías Bustos; Misael Aguirre y Marcelo Estigarribia.

LEER MÁS: Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

El segundo equipo estuvo integrado por: Federico Gomes Gerth; Lautaro Vargas, Ignacio Isla, Nicolás Fascendini, Fernando Díaz; Augusto Solari, Rafael Profini, Mauro Pittón, Tomás González; Cristian Tarragona y Diego Díaz.

Mientras que el tercer equipo estuvo conformado por: Agustín Chávez; Emiliano Álvarez, Nicolás Paz, Mateo Aimar, Mateo Del Blanco; Santiago Grella, Lucas Cacciabue, Enzo Roldán, Franco Fragapane; Agustín Colazo y Franco Ratotti.

