Murciélagos: qué hacer y dónde recurrir en Santa Fe ante su aparición

vacunacion antirrabica santo tome.jpg Recomiendan que las mascotas tengan la antirrábica contra la enfermedad que transmiten los murciélagos. En Santa Fe se brinda ese servicio.

La ciudad de Santa Fe cuenta con tres centros de atención: Instituto Municipal de Salud Animal (Obispo Gelabert 3691 y avenida Gorriti 3900); Centro de Zoonosis (bulevar Gálvez 1563, 1º piso); y Hospital Italiano, Laboratorio Central (Dr. Zavalla 3351).

En caso de ser detectados en el interior de la vivienda, se recomienda extremar los cuidados ya que es muy importante no tocarlos. En el caso de encontrarse murciélagos en las construcciones urbanas, se propone generar salidas unidireccionales a través de tubos y o redes colocados en las salidas utilizadas por estos mamíferos, que les permiten salir pero no volver a ingresar. El protocolo de exclusión se realiza entre los meses de abril y fines de octubre, dado que es el período del año en que no tiene cría.

Prevenir la rabia

Si el murciélago es atrapado por un animal de compañía, éste deberá ser llevado al veterinario lo antes posible. En ese sentido, es de suma importancia que perros y gatos estén vacunados contra la rabia: la vacuna antirrábica es anual, gratuita y obligatoria a partir de los tres meses de edad. Es la forma más efectiva de tomar conciencia para prevenir casos de rabia en la ciudad.

En cuanto a los murciélagos sospechosos de rabia, se informa que presentan como sintomatología, salivación excesiva y hábitos diurnos, por lo que es posible detectarlos en el suelo.

La rabia tiene tres pilares fundamentales en materia de salud pública: vigilancia epidemiológica, que permite la implementación rápida y oportuna de las medidas de prevención y control; medidas de prevención, para evitar que se produzca la transmisión de la enfermedad en la ciudad; y medidas de control, destinadas a limitar los riesgos.