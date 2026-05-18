Tensión por un control en la Plaza del Soldado: el municipio asegura que el conductor se descompensó tras presentar un carné vencido

El secretario de Control, Sebastián Mastropaolo, dio la versión oficial sobre el episodio que terminó con un hombre de 47 años en terapia intensiva del Hospital Cullen. La familia cuestiona el procedimiento, mientras el municipio afirma que los inspectores asistieron de inmediato a la víctima.

Control, polémica y un internado: versiones cruzadas entre el municipio y la familia de un conductor hospitalizado

La Municipalidad de Santa Fe fijó su postura oficial respecto al polémico operativo de control de tránsito realizado el pasado miércoles en las inmediaciones de la Plaza del Soldado, el cual derivó en la internación en estado crítico de un hombre de 47 años.

El episodio ocurrió durante la mañana del miércoles pasado, cuando Eduardo circulaba en su automóvil particular y fue detenido en un control vehicular.

El secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, fue el encargado de detallar la secuencia de los hechos ante las versiones cruzadas que sostienen los familiares de la víctima.

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El conductor afectado permanece alojado en la unidad de terapia intensiva del Hospital José María Cullen. Al respecto, Mastropaolo expresó el deseo de la gestión local por su pronta recuperación y deslizó que el cuadro se habría complejizado por condiciones de salud previas: “Esperamos que evolucione favorablemente. Tenía algunas situaciones preexistentes que desencadenaron en esto”.

La versión de la Municipalidad: "Error u omisión"

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Control, el incidente se desencadenó durante una inspección de rutina sobre la documentación de viaje del automovilista. Según la administración local, el procedimiento administrativo se desarrolló bajo los carriles normales hasta el momento de la verificación de la licencia:

La documentación: “Por error u omisión la persona presenta un carné que estaba vencido. También tenía otro que estaba vigente, pero al inspector le presenta uno vencido”, puntualizó Mastropaolo.

La descompensación: el funcionario relató que, al notificársele la irregularidad y la infracción correspondiente, el hombre manifestó un malestar físico agudo y cayó desmayado en la vía pública.

Defensa del procedimiento y asistencia médica

Ante las acusaciones que ponen la lupa sobre el accionar de los agentes públicos, el municipio enfatizó que el personal de calle activó de inmediato los protocolos de emergencia para preservar la vida del conductor.

“Nuestros inspectores automáticamente llamaron a emergencias, se quedaron y acompañaron hasta que fue derivado al Hospital Cullen”, defendió el secretario de Control, remarcando que el acta labrada y el procedimiento en general se encuentran completamente documentados y respaldados bajo las normativas vigentes. La evolución del paciente y la investigación de los hechos determinarán los próximos pasos en un caso que reaviva el debate sobre los niveles de tensión en los controles urbanos.

¿Licencia vencida?

Según relató su esposa Gisela, los inspectores le informaron que su licencia de conducir estaba vencida, aunque el conductor aseguraba que tenía vigencia hasta 2029.

“Le dijo al inspector que se fijara bien porque el carné estaba vigente, pero igualmente le dijeron que le iban a hacer una multa y retenerle el auto”, contó la mujer.

De acuerdo con su relato, la situación derivó en una fuerte discusión y, en medio del altercado, el hombre comenzó a sentirse mal. “Le manifestó al inspector que se le estaba cerrando el pecho y que se estaba agitando”, explicó Gisela.

La esposa sostuvo que, pese al cuadro de salud que presentaba su marido, los inspectores no solicitaron asistencia médica de inmediato. Según afirmó, fue un vendedor ambulante quien finalmente llamó a una ambulancia, que demoró más de media hora en llegar.

Gisela también denunció que los inspectores se retiraron del lugar antes de que concluyera la asistencia médica y aseguró que nunca le entregaron un acta de infracción ni se identificaron correctamente. “Le pedí el acta y me dijo que no me la iba a dar. Tampoco quiso identificarse”, señaló.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde ingresó sin signos vitales y logró ser reanimado. Su estado es crítico.