Murió la primera jugadora trans del fútbol femenino e integrante de la policía de Santa Fe

En la Liga debutó en 2021 jugando con la camiseta de San Cristóbal. Tan sólo un año después, en el 2022, el equipo logró un ascenso histórico a la máxima categoría. Además de su recorrido deportivo, rompió los esquemas al ser la primera trans en formar parte de la Policía de Santa Fe.

La noticia de su muerte conmocionó a sus seres queridos y a todos aquellos que la conocían. Por su parte, la Asociación Profesional Policial Santa Fe (Apropol) despidió a la futbolista: “Lamentamos informar la triste noticia que ha causado gran dolor en toda la fuerza. De manera inesperada nuestra camarada ha partido físicamente pero deja una huella profunda que en pocos años elevó por su personalidad y forma de ser apreciada y además respetada, condiciones elevadas en un grupo tan numeroso y diverso como el nuestro”.

Además, en el comunicado expresó: “Narela fue una de las compañeras que logró destacarse por su decisión de vida y esto fue reflejado por los medios de prensa testimoniando así la voluntad de los trabajadores de enriquecer esa diversidad presente en nuestra sociedad actual. Nos decía: Sean lo que quieren ser. Si tienen un sueño, síganlo. Se animó y los alcanzó".

Por su parte, el portal La Diez recordó una entrevista realizada a la jugadora en 2022 donde habló sobre su recorrido. "Si yo me tengo que morir hoy, me muero feliz porque hice todo lo que quería. Y si vuelvo a nacer, quisiera volver a ser Narela por todo lo que logré. En las redes me escriben diciendo: yo me superé gracias a vos", contó en diálogo con el portal.