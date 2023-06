Naftas: a pesar de las subas, el consumo urbano no cae pero advierten una migración de la premium a la súper

A pesar de esa situación, el referente de los estacioneros destacó que "el combustible es inelástica en su demanda (se muestra poco sensible ante un cambio en el precio). Puede haber una pequeña retracción, pero nadie está consumiendo combustible de puro placer".

Por otro lado, reconoció una merma en las ventas de estaciones de ruta, donde impactó la mala cosecha. "No hubo ese movimiento de granos a puerto por la gran sequía. Ahí tuvimos la mayor merma en la venta de gasoil", apuntó.

Respecto al gasoil, puntualizó: "Argentina no se autoabastece de gasoil, se sigue importando el premium y regular. El problema es la falta de divisas para poder importar. Se va mes a mes, no hay previsión de ir haciendo ningún tipo de colchón de almacenamiento de combustible importado. Así que esperamos que se liberen los dólares para el mes próximo. Hemos estado en conversaciones desde nuestra Confederación con las principales petroleras y nos dicen que tienen asegurado junio como cupo de importación; pero no se pudo asegurar julio. Por más que haya poco consumo, se necesita importar y todavía no está asegurado. Creemos que el gobierno liberará lo necesario para que no estemos hablando de faltante".

Nuevo aumento y el reclamo por más rentabilidad

En declaraciones a LT10, Boz fue consultado por el nuevo incremento previsto para junio. "El mes pasado se acordó un 4 por ciento. Creemos que se puede llegar a repetir un índice similar, aunque las petroleras ya han dicho que el 4% es insuficiente", afirmó.

"Venimos muy retrasados con la inflación. Esto hace que el estacionero esté padeciendo, porque sus costos aumentan y la rentabilidad del estacionero está en el precio final, con un porcentaje fijo dado por las petroleras", añadió.

En este contexto, el presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Naftas del Interior, planteó: "Los estacioneros decimos que si la decisión es no aumentar más del 4 por ciento, para que no impacte más en la inflación, lo que pedimos es que se levante ese porcentaje fijo porque sino la situación se va a ir tornando cada vez más complicada y estamos poniendo en riesgo muchas fuentes de trabajo, porque la situación es muy complicada".

