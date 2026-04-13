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Semana inestable en Santa Fe: anticipan lluvias y descenso de temperatura

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

13 de abril 2026 · 07:07hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada y una temperatura de 17.6° a las 7 de la mañana, con una máxima prevista de 28°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que las condiciones comienzan a inestabilizarse lenta y gradualmente en la región. Si bien el nivel de inestabilidad no debería alcanzar valores importantes, si permitiría la posibilidad del desarrollo de algunas lluvias débiles a moderadas entre últimas horas de hoy y la jornada del día miércoles. Respecto de las temperaturas, se observa que lenta y gradualmente a partir de esta tarde deberían presentar una tendencia en descenso, sobre todo las máximas, este comportamiento se encuentra asociado a la combinación del proceso de inestabilidad con la entrada de un sistema de aire relativamente frío a partir del día miércoles.

Martes con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables a inestables con la posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada, no descartándose algunos chaparrones o eventos algo más intensos. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 20° y descenso de las máximas, 24°. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al este/sureste.

En tanto para el miércoles se espera cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones algo inestables a inestables y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas, no descartándose algunos chaparrones o eventos algo más intensos. Temperaturas en gradual descenso: mínima 19° y máxima 22°. Vientos moderados del sector sur/sureste, rotando al sur/suroeste, a lo largo del día.

Por último, jueves con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y con condiciones algo inestables a relativamente estables y alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 17° y suave ascenso de las máximas, 25°. Vientos leves a moderados o regulares del sector suroeste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe lluvias inestabilidad temperatura
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