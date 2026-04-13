Santa Fe recibe nuevas vacunas contra la gripe tras aplicar el 88% de las dosis iniciales

Ya se vacunaron más de 149.000 santafesinos y buscan reforzar la campaña con una nueva partida

El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó la llegada de una nueva partida de vacunas antigripales que permitirá reforzar la campaña 2026 en todo el territorio provincial. Se trata de 83.040 dosis enviadas por Nación que comenzarán a distribuirse en hospitales y centros de salud de los 19 departamentos .

La incorporación de estas vacunas resulta clave para sostener el ritmo de inmunización , luego de que la primera tanda —de 170.000 dosis — fuera aplicada en su totalidad en pocas semanas, en el marco de una campaña que este año se adelantó al 10 de marzo .

Hasta el momento, ya se colocaron 149.351 dosis, lo que representa el 88 % del total enviado inicialmente, reflejando una alta adhesión de la población santafesina a la campaña de vacunación.

Fuerte avance en grupos de riesgo

De acuerdo a los datos oficiales, la mayor cobertura se registra en adultos mayores de 65 años, con 61.155 dosis aplicadas. Le siguen las personas de 9 a 64 años con factores de riesgo, que suman 35.350 vacunados, y el personal de salud, con 29.577 aplicaciones.

Además, se vacunaron:

8.418 niños de entre 6 meses y 2 años

de entre 6 meses y 2 años 6.128 embarazadas y puérperas

5.651 personas del personal esencial

3.072 niños de 2 a 8 años

En la próxima etapa, el operativo se enfocará especialmente en residencias de adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables frente al virus de la gripe.

Campaña gratuita y obligatoria

La campaña antigripal es gratuita y obligatoria para los grupos priorizados. En Santa Fe, la población objetivo estimada asciende a 810.000 personas, incluyendo:

Niños y niñas de 6 a 24 meses

Embarazadas en cualquier trimestre

Puérperas (hasta 10 días después del parto)

(hasta 10 días después del parto) Personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas

Mayores de 65 años

Desde la cartera sanitaria remarcaron que estos grupos tienen mayor riesgo de complicaciones graves, internaciones y cuadros severos por el virus de la gripe, por lo que insistieron en la importancia de completar la vacunación.

Además, se recordó que la vacuna antigripal puede aplicarse junto a otras del calendario nacional, no requiere orden médica y solo es necesario presentar una constancia que acredite la condición de riesgo.

Con la llegada de las nuevas dosis, la provincia apunta a recuperar el ritmo de la campaña y ampliar la cobertura en las próximas semanas, en un contexto de alta demanda y concientización sanitaria entre la población.

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