La "reconstrucción emocional" de la comunidad educativa de San Cristóbal tendrá este lunes un paso crucial

El ministro de Educación provincial fijó postura al confirmarse la reapertura de la institución donde un alumno mató a un compañero e hirió a otros estudiantes

La Escuela Normal Nº 40 Mariano Moreno reabre sus puertas para restablecer sus actividades de forma progresiva, luego de la tragedia que vivió el 30 de marzo, cuando un alumno de 15 años armado con una escopeta mató a su compañero Ian Cabrera, de 13, e hirió a otros estudiantes. En este marco de profundo dolor y antes del regreso a las aulas, el ministro de Educación provincial, José Goity, descartó la idea de instalar detectores de metales en los colegios y sentó postura: “La mejor prevención es desarmar a la sociedad”. El funcionario confirmó además que ese día comenzaba a aplicarse en ese establecimiento un protocolo para limitar el uso de celulares por parte de los alumnos.

El cronograma de regreso a la actividad definido por el Ministerio de Educación contempla un esquema diferenciado por niveles. Durante este lunes 13 y el martes 14 de abril se realizarán tareas de limpieza y reorganización en el establecimiento. "Nuestra intención es recuperar una relativa normalidad, pero no vamos a ser iguales", enfatizó Goity sobre el proceso que prioriza la contención emocional. En el Nivel Inicial y Primario, habrá reuniones con familias y docentes a lo largo de la semana, apuntando a que el viernes 17 se produzca el encuentro global de los estudiantes en el edificio escolar.

En diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2, el titular de la cartera educativa desestimó que la militarización de las escuelas sea una respuesta viable ante la violencia. "Soy muy escéptico de poner ese tipo de mecanismos, por ejemplo, detector de metales”.

Para el ministro, la solución de fondo es “eliminar la circulación de armas en la sociedad”. En ese sentido, reveló que “todos los investigadores de la Policía Federal y la Dirección Antiterrorismo coinciden en que este es un fenómeno que existe en toda la Argentina y que no eclosiona de la manera que eclosiona en otros lugares porque los chicos no tienen acceso a armas sofisticadas o o automáticas”.

“Entonces, lo que tenemos que hacer es que acceder a un arma no sea algo normal o habitual. Esa va a ser la mejor prevención que tengamos para no llegar a casos extremos como fue el de San Cristóbal”, agregó.

crimen san cristobal

El portero que evitó la masacre

Durante la charla, Goity dedicó un párrafo aparte a Fabio, el asistente escolar que logró reducir al tirador cuando éste intentaba recargar su escopeta por tercera vez. "Tuvo una templanza y una entereza para sostenerse en ese lugar y en el momento oportuno terminar con esto, que hubiera sido una tragedia mucho mayor en la cantidad de víctimas si Fabio no hubiera intervenido como lo hizo", reconoció el ministro. Que reveló que ya mantuvo dos reuniones junto al gobernador Maximiliano Pullaro para agradecerle su valor.

Por otro lado, el funcionario abordó el rol de la tecnología y las redes sociales, un factor determinante dado que los investigadores confirmaron que el menor agresor integraba la "True Crime Community" (TCC), una subcultura digital que rinde culto a autores de masacres.

Goity reveló un dato clave: en la Escuela 40 de San Cristóbal, ese mismo día comenzaba a aplicarse un protocolo de restricción de dispositivos móviles. "Los chicos tenían que dejar el celular y eso implicó que no hubiera tantas imágenes que alimentaran el morbo, que en definitiva era parte del objetivo que tenía el chico", detalló.

En ese sentido, pidió reconstruir la alianza entre la familia y la escuela para establecer límites claros, advirtiendo que los esfuerzos de contención en el aula se diluyen si no hay respaldo en el hogar.

Disciplina y respaldo a los docentes

El ministro reflexionó sobre la pérdida de autoridad que sufren los profesores frente a las inconductas de los alumnos y las presiones de las familias, un problema que afecta tanto a escuelas públicas en sectores vulnerables como a instituciones privadas. Goity fue categórico al respecto y garantizó el apoyo del gobierno provincial a los educadores.

"Hay una dificultad grande en imponer disciplina, que es necesaria, porque en definitiva no es una cuestión autoritaria, sino que es una cuestión de acompañamiento", admitió. Sin embargo, dejó un mensaje claro para la comunidad: "Tenemos un respaldo absoluto a la autoridad escolar. Siempre el docente va a estar mejor preparado porque se formó para eso que los padres para tomar decisiones de carácter pedagógico. A priori, siempre como primera opción, respaldamos al docente y a la escuela", concluyó.

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