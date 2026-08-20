"No doy más con este dolor": la conmovedora despedida de la familia del niño de 6 años hallado muerto en San Justo

Mientras avanza la causa a cargo de la fiscal Daniela Montegrosso y se aguardan los resultados de la autopsia, familiares volcaron su dolor en las redes. La madre del menor continúa detenida.

La muerte de un niño de 6 años en San Justo generó conmoción y profundo dolor entre sus familiares, mientras continúa la investigación judicial para determinar en qué circunstancias se produjo el fallecimiento. En las últimas horas, un familiar del pequeño —quien sería su tía— publicó un desgarrador mensaje de despedida en redes sociales acompañado por una fotografía del niño.

“Estoy muy triste, me duele el alma, el pecho, no entiendo nada de lo que pasó”, escribió al comenzar su despedida.

El posteo de uno de los familiares del niño muerto en San Justo

En el posteo, la mujer expresó el profundo impacto que le provocó la muerte del pequeño y pidió que pueda descansar en paz. “Te amo y te voy a amar toda la vida, mi vida. Te extraño mucho, te amo angelito mío”, manifestó.

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“Dios ya te tiene en su regazo, Dios, abrázalo fuerte por mí. No doy más con este dolor fuerte en mi pecho”, agregó en uno de los pasajes más conmovedores de la publicación.

La investigación por la muerte del niño

El pequeño fue encontrado sin vida en una vivienda de San Justo y, a partir del hallazgo, se inició una investigación para establecer qué sucedió.

En el marco de la causa, la madre del niño permanece detenida, mientras los investigadores avanzan en la reconstrucción de las últimas horas del menor y buscan establecer las circunstancias que derivaron en su muerte.

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Hasta el momento, y mientras se aguardan los resultados de las medidas judiciales y periciales, no se conoce públicamente con precisión cómo murió el niño ni qué ocurrió dentro de la vivienda.

La investigación busca determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer eventuales responsabilidades a partir de las pruebas que se incorporen al expediente.

El mensaje publicado por la familia refleja el profundo dolor provocado por la muerte del pequeño y se suma a la conmoción generada por un caso que continúa bajo investigación judicial.