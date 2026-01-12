Uno Santa Fe | Santa Fe | dengue

Santa Fe comienza 2026 sin casos de dengue, pero con actividad del mosquito vector en distintos barrios

La temporada 2025-2026 arranca sin casos confirmados de dengue en Santa Fe, según datos oficiales, aunque se detectó actividad del Aedes aegypti en barrios de nuestra ciudad y en los seis distritos de Rosario

12 de enero 2026 · 08:33hs
Acciones de prevención por el dengue llevadas a cabo por la Municipalidad 

Prensa Santa Fe Ciudad

Acciones de prevención por el dengue llevadas a cabo por la Municipalidad 

Con el aumento de patologías como el coqueluche, la tos convulsa y el hantavirus, el “fantasma” del dengue aparece por ahora como una amenaza latente, pero no como una realidad concreta. Así lo refleja el último boletín epidemiológico, que confirma la inexistencia de nuevos casos de dengue en Santa Fe durante la actual temporada hasta el 3 de enero de 2026.

Un año atrás, para esa misma fecha, la provincia ya había reportado 16 casos confirmados, lo que marca una mejora en el escenario sanitario.

Dengue en Argentina: análisis por temporadas

En la Argentina, la vigilancia epidemiológica del dengue se analiza por temporadas y no por año calendario, debido al carácter estacional de la transmisión viral. Esta estacionalidad está determinada por las condiciones climáticas del verano, que favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector responsable de la transmisión del virus del dengue.

En ese marco, la última medición abarca el período comprendido entre 2025 y el 3 de enero de 2026. Hasta el momento, en todo el país se confirmaron 13 casos de dengue por laboratorio:

  • Cinco casos sin antecedente de viaje (dos en Formosa y tres en Buenos Aires)
  • Ocho casos con antecedente de viaje (cuatro en CABA, tres en Buenos Aires y uno en Entre Ríos)

La situación del dengue en Santa Fe

Durante la actual temporada (desde la semana epidemiológica 31 hasta la 53 de 2025), en la provincia de Santa Fe se notificaron 582 casos sospechosos correspondientes a los eventos dengue y dengue durante la gestación. Sin embargo, ninguno fue confirmado.

¿Qué pasó en la temporada anterior?

Al comparar el mismo período interanual —desde la semana 31 de 2024 hasta la semana 52 de 2024, que se extendió hasta el 4 de enero de 2025—, el panorama resulta notablemente más favorable en la actualidad.

A nivel nacional, en ese lapso se habían confirmado 274 casos de dengue, de los cuales 255 no tenían antecedente de viaje y 19 sí, con destinos como Brasil, Cuba, México, Maldivas, Tailandia, India y Perú. Además, se registraron tres casos asociados a trasplantes de órganos y 95 casos en personas vacunadas contra el dengue dentro de los 30 días previos al inicio de síntomas.

En Santa Fe, entre la semana 31 de 2024 y la semana 1 de 2025, se habían confirmado 16 casos de dengue:

  • Tres casos importados (departamentos Castellanos, Rosario y Las Colonias)
  • 13 casos autóctonos, con residencia en Rosario (8), Castellanos (4) y San Lorenzo (1)

Cautela y algo de tranquilidad

Consultada sobre los resultados positivos de la actual temporada, la directora de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud de Santa Fe, Analía Chumpitaz, señaló que estos datos brindan “una tranquilidad respecto de años anteriores”, cuando el inicio de la temporada se adelantaba.

No obstante, remarcó que se continúa trabajando intensamente en la prevención del dengue, con tareas de descacharrado, eliminación de reservorios y acciones territoriales en los barrios.

Asimismo, insistió en la importancia del uso de repelente, especialmente en personas que viajan al exterior o a zonas con alta circulación viral, ya que allí se concentran la mayoría de los casos de dengue, chikungunya y zika.

Los centros de salud están entregando repelente de manera gratuita a embarazadas y población de riesgo, incluidos quienes ya tuvieron dengue. Además, se recomienda continuar usando repelente durante al menos 10 días después del viaje, para evitar la posible transmisión local del virus.

Presencia del mosquito y vacunación

Aunque no hay casos confirmados de dengue en 2026, en la ciudad de Santa Fe se detectó actividad del mosquito Aedes aegypti en 25 barrios, mediante ovitrampas y hallazgos de ejemplares adultos. En Rosario, el vector también fue detectado en los seis distritos.

En paralelo, avanza el plan Objetivo Dengue, impulsado por el gobierno provincial. Hasta noviembre, se aplicaron más de 145.000 dosis de la vacuna contra el dengue a adolescentes de 15 a 19 años, personal de salud, fuerzas de seguridad y personas que ya tuvieron la enfermedad.

“La vacuna es gratuita para toda la población que ya tuvo dengue. Es clave que los 10 mil santafesinos que se contagiaron la temporada pasada completen su esquema”, subrayó Chumpitaz.

• LEER MÁS: Dengue: detectaron presencia del mosquito vector en 25 barrios de la ciudad de Santa Fe

Lucas Ameriso / La Capital

dengue Santa Fe casos
Noticias relacionadas
Servicio de colectivos en la ciudad de Santa Fe.

Cortes y desvíos de colectivos por obras de bacheo en calle San Jerónimo

La influencer libertaria de San Lorenzo Eugenia Rolón

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria de San Lorenzo Eugenia Rolón

EL tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de semana en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada a pleno sol y temperaturas en ascenso

Fuerte accidente en AU Santa Fe-Rosario a la altura de Sauce Viejo 

Accidente en la Autopista Santa Fe–Rosario: un auto chocó contra un caballo y el conductor quedó internado

Lo último

Inaceptable tragedia: murió un penitenciario que chocó con un caballo suelto en la AU Santa Fe–Rosario

Inaceptable tragedia: murió un penitenciario que chocó "con un caballo suelto" en la AU Santa Fe–Rosario

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Cortes y desvíos de colectivos por obras de bacheo en calle San Jerónimo

Cortes y desvíos de colectivos por obras de bacheo en calle San Jerónimo

Último Momento
Inaceptable tragedia: murió un penitenciario que chocó con un caballo suelto en la AU Santa Fe–Rosario

Inaceptable tragedia: murió un penitenciario que chocó "con un caballo suelto" en la AU Santa Fe–Rosario

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Cortes y desvíos de colectivos por obras de bacheo en calle San Jerónimo

Cortes y desvíos de colectivos por obras de bacheo en calle San Jerónimo

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Sebastián Báez se impuso al estadounidense Emilio Nava en el ATP de Auckland

Sebastián Báez se impuso al estadounidense Emilio Nava en el ATP de Auckland

Ovación
Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Sebastián Báez se impuso al estadounidense Emilio Nava en el ATP de Auckland

Sebastián Báez se impuso al estadounidense Emilio Nava en el ATP de Auckland

River le ganó a Millonarios de Colombia por la Serie Rio de la Plata

River le ganó a Millonarios de Colombia por la Serie Rio de la Plata

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"