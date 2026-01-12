Santa Fe comienza 2026 sin casos de dengue, pero con actividad del mosquito vector en distintos barrios

La temporada 2025-2026 arranca sin casos confirmados de dengue en Santa Fe, según datos oficiales, aunque se detectó actividad del Aedes aegypti en barrios de nuestra ciudad y en los seis distritos de Rosario

Con el aumento de patologías como el coqueluche , la tos convulsa y el hantavirus , el “fantasma” del dengue aparece por ahora como una amenaza latente , pero no como una realidad concreta. Así lo refleja el último boletín epidemiológico , que confirma la inexistencia de nuevos casos de dengue en Santa Fe durante la actual temporada hasta el 3 de enero de 2026 .

Un año atrás, para esa misma fecha, la provincia ya había reportado 16 casos confirmados , lo que marca una mejora en el escenario sanitario .

Dengue en Argentina: análisis por temporadas

En la Argentina, la vigilancia epidemiológica del dengue se analiza por temporadas y no por año calendario, debido al carácter estacional de la transmisión viral. Esta estacionalidad está determinada por las condiciones climáticas del verano, que favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector responsable de la transmisión del virus del dengue.

En ese marco, la última medición abarca el período comprendido entre 2025 y el 3 de enero de 2026. Hasta el momento, en todo el país se confirmaron 13 casos de dengue por laboratorio:

Cinco casos sin antecedente de viaje (dos en Formosa y tres en Buenos Aires )

(dos en y tres en ) Ocho casos con antecedente de viaje (cuatro en CABA, tres en Buenos Aires y uno en Entre Ríos)

La situación del dengue en Santa Fe

Durante la actual temporada (desde la semana epidemiológica 31 hasta la 53 de 2025), en la provincia de Santa Fe se notificaron 582 casos sospechosos correspondientes a los eventos dengue y dengue durante la gestación. Sin embargo, ninguno fue confirmado.

¿Qué pasó en la temporada anterior?

Al comparar el mismo período interanual —desde la semana 31 de 2024 hasta la semana 52 de 2024, que se extendió hasta el 4 de enero de 2025—, el panorama resulta notablemente más favorable en la actualidad.

A nivel nacional, en ese lapso se habían confirmado 274 casos de dengue, de los cuales 255 no tenían antecedente de viaje y 19 sí, con destinos como Brasil, Cuba, México, Maldivas, Tailandia, India y Perú. Además, se registraron tres casos asociados a trasplantes de órganos y 95 casos en personas vacunadas contra el dengue dentro de los 30 días previos al inicio de síntomas.

En Santa Fe, entre la semana 31 de 2024 y la semana 1 de 2025, se habían confirmado 16 casos de dengue:

Tres casos importados (departamentos Castellanos , Rosario y Las Colonias )

(departamentos , y ) 13 casos autóctonos, con residencia en Rosario (8), Castellanos (4) y San Lorenzo (1)

Cautela y algo de tranquilidad

Consultada sobre los resultados positivos de la actual temporada, la directora de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud de Santa Fe, Analía Chumpitaz, señaló que estos datos brindan “una tranquilidad respecto de años anteriores”, cuando el inicio de la temporada se adelantaba.

No obstante, remarcó que se continúa trabajando intensamente en la prevención del dengue, con tareas de descacharrado, eliminación de reservorios y acciones territoriales en los barrios.

Asimismo, insistió en la importancia del uso de repelente, especialmente en personas que viajan al exterior o a zonas con alta circulación viral, ya que allí se concentran la mayoría de los casos de dengue, chikungunya y zika.

Los centros de salud están entregando repelente de manera gratuita a embarazadas y población de riesgo, incluidos quienes ya tuvieron dengue. Además, se recomienda continuar usando repelente durante al menos 10 días después del viaje, para evitar la posible transmisión local del virus.

Presencia del mosquito y vacunación

Aunque no hay casos confirmados de dengue en 2026, en la ciudad de Santa Fe se detectó actividad del mosquito Aedes aegypti en 25 barrios, mediante ovitrampas y hallazgos de ejemplares adultos. En Rosario, el vector también fue detectado en los seis distritos.

En paralelo, avanza el plan Objetivo Dengue, impulsado por el gobierno provincial. Hasta noviembre, se aplicaron más de 145.000 dosis de la vacuna contra el dengue a adolescentes de 15 a 19 años, personal de salud, fuerzas de seguridad y personas que ya tuvieron la enfermedad.

“La vacuna es gratuita para toda la población que ya tuvo dengue. Es clave que los 10 mil santafesinos que se contagiaron la temporada pasada completen su esquema”, subrayó Chumpitaz.

