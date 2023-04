"No se puede trabajar con esta incertidumbre": la frase que se repite entre los comerciantes de Santa Fe

Desde el Centro Comercial señalan que el sector no puede especular con los precios y darse el lujo de no vender. "La semana que viene hay que pagar sueldos, hay un montón de vencimientos", señalan.

A pesar de ello, no hay rubro que no se vea afectado en mayor o menor medida. No solo por los desequilibrios en los precios de los artículos, sino también por el impacto negativo que esta situación provoca en las ventas.

Leandro Chavarini, vicepresidente del Centro Comercial, indicó que el planteo se repite entre los comerciantes es el siguiente: "No se puede trabajar con esta incertidumbre".

El referente de la entidad advirtió que no se sencillo frenar las ventas por el simple hecho de que se tienen que afrontar diversos compromisos. En esa línea, planteó dudas entorno a que los comerciantes "guardan la mercadería", y dijo: "No lo veo tan cierto. La semana que viene hay que pagar sueldos, hay un montón de vencimientos y si no vendemos no tenemos forma de recaudar para poder cubrir los gastos que se vienen".

"Nos encontramos con el problema de que tenemos que vender a un precio, pero no sabemos a qué precio vamos reponer la mercadería; pero no es tan sencillo no vender y cerrar el negocio para resguardar el valor. Porque hay que salir a afrontar los gastos y las obligaciones", insistió.

Consultado sobre la remarcación de precios, Chavarini señaló que el comercio "no es formador de precios; recibe listas de los proveedores, a veces directamente de la industria. Hay un límite también en la marcación de precios porque si uno no vende, no factura y no tiene para pagar los gastos".

Igualmente, reconoció que "todos los meses se reciben listas que acompañan a la inflación; pero que últimamente están llegando por arriba de la inflación. En vez de seguir un 6, 7, 8 por ciento; llegan con un 15, 18 por ciento.

Chavarini, quien se desenvuelve en el rubro alimenticio, destacó que todos los meses las listas llegan con cambios. "Venían con un tope, que había sido pactado por el gobierno; pero se perdió". Explicó que hay subas que se explican únicamente por la incertidumbre reinante en la economía del país y tienen el objetivo de cubrir posibles nuevos incrementos.

Insistió en la idea que el comercio no puede "delirar con los precios con la idea de cubrir lo que viene" porque corres el riesgo de no vender. También hizo referencia a las restricciones en la importación que están generando inconvenientes en diversos rubros como indumentaria, tecnología e informática.