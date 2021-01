"Nuestro ángel nos cuida para poder seguir, nos ilumina con su sonrisa"

• LEER MÁS: Un automovilista chocó y mató a un joven de 19 años en la Ruta Nacional 168

Al cumplirse una semana del triste suceso, fue su mamá quien a través de las redes sociales recordó a su hijo y también comenzó un pedido de justicia, para que la muerte de Luciano no quede en la nada.

"Mi hijo tenía 19 años. Tantas metas y sueños por cumplir", comienza el texto en donde también cuenta lo ocurrido: "...en un segundo un conductor inconsciente, tal vez alcoholizado, lo atropella, lo mata, lo abandona... y se fuga. Se entrega horas más tarde. En un segundo le arrebatan la vida, en un segundo se convirtió en ÁNGEL".

"Nosotros no damos más del dolor y la tristeza. Nada me devolverá la vida de Luciano. Ya no sentiré sus manos en mis hombros cansados ni sus abrazos... no podré besarlo... Nunca más. Todo esto es muy INJUSTO. LUCIANO detestaba las injusticias, lo ponían mal. Desde los más lindos recuerdos y momentos felices, nos vendrá a visitar, no nos va a dejar caer", dice otro tramo del mensaje cuya consigna es #JusticiaPorLuciano.

También sus amigos lo despidieron, recordaron y se suman al pedido de justicia.

