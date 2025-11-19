Nueva estación transformadora en Bº Mayoraz: la primera obra de este tipo desde 2011 que reforzará el sistema eléctrico

La Provincia licitó una nueva estación transformadora que será la séptima de la ciudad y demandará una inversión superior a $20.000 millones. Beneficiará a 150.000 usuarios de forma directa y otros 400.000 de manera indirecta.

El Gobierno de Santa Fe dio un paso decisivo hacia la modernización del sistema eléctrico metropolitano con la licitación para la construcción de una nueva Estación Transformadora (ET) en el barrio Mayoraz , una obra largamente esperada que se convertirá en la primera de este tipo en la ciudad capital desde 2011.

El proyecto tiene un presupuesto oficial de $20.119 millones y un plazo de ejecución de 18 meses .

La infraestructura se emplazará sobre calle 1° de Mayo, entre Lavaisse y Llerena, y será la séptima ET de la ciudad y la décima del área metropolitana. Su puesta en marcha permitirá aliviar la demanda que hoy soportan las estaciones Norte y Centro, y mejorará la calidad y la confiabilidad del servicio para 150.000 usuarios directos y otros 400.000 indirectos.

“Una obra histórica y necesaria para la ciudad”

Durante el acto en la sede de la EPE, la directora del organismo, Anahí Rodríguez, destacó la magnitud del proyecto:

“Se trata de una obra histórica que viene a repotenciar toda la zona norte de la ciudad y a la capital en su conjunto”, afirmó. Recordó que desde 2011 no se construye una estación transformadora en Santa Fe y remarcó que esta será la primera con un nivel tecnológico integral: “Catorce años después volvemos a pensar una obra de magnitud total, necesaria para la ciudad y prioritaria para el Gobierno y para la EPE”.

Rodríguez subrayó además el esfuerzo financiero del Estado provincial: “Hace años esperamos que la Nación habilite la toma de crédito, por eso la Provincia decidió hacerla con recursos propios. El esfuerzo del tesoro es muy grande”.

Y añadió que la administración de Maximiliano Pullaro “vuelca cada ahorro generado con eficiencia en inversión pública, pensando no solo en el presente sino en los años venideros”.

Cómo sigue el proceso licitatorio

La directora de la EPE informó que la comisión evaluadora comenzará inmediatamente el análisis técnico y económico de las propuestas. En una segunda etapa se abrirán las ofertas técnicas y, si todo avanza según lo previsto, las obras podrían comenzar en el primer bimestre de 2026.

Las seis empresas que se presentaron ofertaron los siguientes montos:

Rovella Carranza S.A.: $19.950.703.533,55

UT Proyección Electroluz S.A. – Bauzá Ingeniería S.R.L.: $17.304.399.197,16

VFM S.A.: $23.311.264.955,09

Coemyc S.A.: $17.498.383.926,21

UT Montelectro S.A. – Tecsa S.A.: $19.061.412.529,88

Cocyar S.A.: $20.202.848.068,78

Una obra estratégica para vecinos, comercios e industrias

El senador por La Capital, Julio Garibaldi, destacó la relevancia productiva de la obra:“Estas son las obras fundamentales. Va a mejorar la potencia para los vecinos, la industria y el comercio, y permitirá que no haya cortes en verano”, afirmó. También remarcó que una red reforzada facilitará nuevas inversiones y la generación de empleo.

Por su parte, el secretario municipal de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Ernesto Rudi, puso en valor el salto tecnológico que implicará la nueva estación:

“Es increíble la tecnología con la que contará. Los equipos serán mucho más compactos, estarán dentro de una cabina segura, amigable con el ambiente y eficiente energéticamente”.

Del evento participaron también el intendente Juan Pablo Poletti, funcionarios provinciales y municipales, integrantes del Directorio de la EPE y trabajadores de la empresa. Con esta obra, la provincia busca dar respuesta a una infraestructura que estaba al límite, fortalecer la red eléctrica y acompañar el crecimiento urbano y productivo del área metropolitana.