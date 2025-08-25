La Inspección General de Personas Jurídicas y el Registro Público se fusionan: cómo funcionarán

Durante esta semana no habrá atención al público, ya que se realizará la unión de ambos organismos. A partir de ahora será el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos

La Inspección General de Personas Jurídicas (Igpj) y el Registro Público pasarán a conformar un solo organismo desde ahora , bajo la denominación Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (Rpej). Para ello, entre el lunes 25 y el viernes 29 de agosto se realizarán tareas de migración de sistemas, reorganización de procesos internos y adecuación operativa, y no tendrá atención al público.

El lunes 1 de septiembre comenzará a funcionar el nuevo organismo , bajo el esquema unificado y con nuevas funcionalidades digitales. A partir de entonces, los trámites podrán gestionarse de manera virtual, lo que permitirá agilizar procesos, reducir la necesidad de concurrencia presencial y ofrecer mayor seguridad y transparencia en las gestiones.

La creación del Rpej busca simplificar y modernizar los trámites vinculados a la vida societaria y comercial en Santa Fe. El nuevo organismo concentrará funciones que hasta ahora estaban divididas entre la Igpj y el Registro Público, reduciendo tiempos, evitando duplicaciones y ofreciendo un servicio más ágil y eficiente.

Entre las novedades se destacan la digitalización de procesos clave, como la presentación de balances y la inscripción de sociedades anónimas, que ya no requerirán doble trámite. Además, se garantiza la protección de datos personales y el cumplimiento de la Ley de Gobernanza de Datos, reforzando la transparencia y la seguridad de la información.

En los próximos días se informarán los canales de atención virtual que estarán disponibles para profesionales y usuarios en general.

El organismo será conducido por Roberto Ryan, y funcionará dentro del Ministerio de Gobierno, que conduce Fabián Bastia, bajo la órbita de la Secretaría de Gestión de Registros a cargo de Matías Figueroa Escauriza.

"Este cambio no solo implica una reorganización administrativa, sino también un cambio cultural, orientado a superar la burocracia y reconocer el papel estratégico del registro en el desarrollo productivo de la provincia", establecieron desde el sector.

La transferencia se da en el marco de lo dispuesto por la Ley N.º 14.276 y su decreto reglamentario n.° 1021. Asimismo, se aclara que todos los trámites iniciados antes de la fecha de transferencia continuarán hasta su completa finalización por ante el Registro Público de Comercio con asiento en el Poder Judicial, por un plazo de seis meses, para luego trasladarse al Rpej.

Este proceso se desarrolla en el marco de los programas de innovación de la administración pública Territorio 5.0 de transformación digital y Simple, de simplificación y desburocratización, con el objetivo de mejorar los servicios del Estado y favorecer la radicación de empresas y entidades civiles en la provincia.