Luego de los anuncios del gobierno provincial sobre la nueva modalidad de confirmación de casos positivos y la descentralización de los testeos por coronavirus en zonas de circulación comunitaria, el fin de semana en la ciudad de Santa Fe se vivió con una gran participación de la ciudadanía en los espacios públicos y varias fiestas desarticuladas. A nivel local, desde el municipio se redujo la capacidad en bares y restaurantes a un 30 por ciento de ocupación y señalizaron plazas y parques para desmotivar el uso de bancos y juegos. Ahora analizan el acatamiento a las normas y el ascenso de la curva de contagios. No descartan anunciar nuevas medidas restrictivas esta semana.

César Pauloni, director de Salud de la Municipalidad, destacó que las medidas anunciadas el fin de semana por el intendente Emilio Jatón fueron "acordadas con el gobierno provincial" y que son "obviamente temporales". En esta línea dijo a UNO: "Es una pandemia que tiene características de imprevisibilidad altísimas, estas medidas se van a ir modificando en virtud de cómo transcurra en la población santafesina. Las medidas adoptadas por la municipalidad el fin de semana tienden a tratar de evitar, o dejarlo como instancia y última medida, todas aquellos cierres de las actividades económicas. En virtud de ello es que se trabaja fuertemente desde lo comunicacional para que la población adopte conciencia real del momento que transita Santa Fe en términos de la pandemia y con eso poder llevar adelante un resguardo mayor teniendo unos márgenes de seguridad más amplios para evitar los contagios".

"Entendemos que el incremento de casos que viene sufriendo la ciudad desde la semana pasada y parte de lo que va de esta semana nos lleva a estar trabajando fuertemente en cada caso. Nos vinculamos con lo que la provincia delineó como trabajo para llevar un mensaje a la población de aislarse ante cualquier duda sobre si está contagiada la persona o si tuvo vínculos con alguien que fue positivo. Es lo imprescindible para evitar mayor cantidad de contagios y de circulación de personas que puedan llegar a estar contagiadas y junto con eso disminuir casos de personas que son más vulnerables o que puedan llegar camas en los efectores públicos o privados sanitarios", agregó.

Escenarios

Al ser consultado por el escenario en el cual habría restricciones más duras, respondió: "La estrategia del no cierre de actividades tiene que ver con sostener lo máximo posible o el mayor tiempo posible la actividad económica. Tratar de evitar reducir el cierre de la actividad económica. En virtud de eso nosotros tratamos de, junto a la provincia, buscar el momento de hacer los cierres, que sea un momento oportuno, que no sea apresurado ni muy tarde para que no falten las camas. Todas las estrategias que adoptamos de restricciones tienen que ver con eso, con que el sistema de salud de respuesta y que esa respuesta sea adecuada. Que haya camas disponibles, básicamente. Esa es la meta final de la municipalidad trabajar en esa línea con el gobierno provincial para poder dar respuesta a la gente".

"Por otro lado, la patología en sí, como tal tiene una tasa de letalidad independientemente que haya camas o no en el hospital, sobre eso lo que nosotros podemos hacer es trabajar para evitar contagios de personas con comorbilidades que son las que tienen más riesgos de enfermarse y de morir. Mientras el sistema sanitario pueda brindar atención nosotros entendemos que las restricciones hay que tomarlas en virtud de eso, según si puede o no dar respuesta. Se va modificando día a día. Vamos ensayando ya previamente posibles restricciones según siga creciendo la cantidad de infectados junto con los modelos matemáticos que la provincia nos aporte. Somos conscientes que hay que ser muy estratégicos en el momento que se tome esa medida. Eso fue lo que hablamos con el gobierno de la provincia, y fue también lo que anunció el gobernador. El aislamiento preventivo con márgenes de seguridad más amplios. Si se estuvo en contacto con alguien positivo o si se tiene algún síntoma mínimo tiene que aislarse en su casa, ella y su grupo familiar o de contacto íntimo. Con eso vamos a reducir la tasa de contagios, y vamos a ir viendo día a día como van apareciendo los casos según informe el ministerio de salud de la provincia", sostuvo.

Al insistir sobre el número de ocupación de camas en hospitales que encenderían las alertas para tomar medidas más restrictivas, Pauloni apuntó: "Me parece que hablar de un número que deba o no restringir actividades sería erróneo porque hay muchas variables a analizar. Una de ellas es la duplicación de casos que en su momento se dijo que si se duplicaban los casos positivos en menos de 15 días, se tienen que restringir actividades que es lo que venimos haciendo en la ciudad. Hoy estamos en casi una duplicación, hasta los datos que tuvimos el fin de semana, a ocho días. Entonces estamos evaluando eso, si esos valores se sostienen vamos a ver algún tipo de restricción mayor".

"Ya hablar de retroceso de fase o no tiene que ser un análisis más técnico en conjunto con el sistema de salud, porque en definitiva para eso se toman las medidas, para mantener el sistema de salud funcionando. Estamos evaluando la progresión de casos, las camas en los hospitales, de acuerdo a eso se planificará alguna restricción mayor o no. Siempre articulado con el Ministerio de Salud de la provincia y el gobierno provincial", indicó.

Medidas

Sobre cuál sería la primer medida que se tome desde la Municipalidad, el director de Salud expresó: "Todas están en evaluación, pero se entiende que el ocio, el esparcimiento, las actividades al aire libre me parece que podrían llegar a ser las primeras medidas que se podrían estar pensando en lo que es la planificación de alguna restricción inmediata. Esto sorprende y sucede que a veces empiezan una cantidad de casos que se torna inmanejable con este tipo de restricciones y hay que ir a transitar una fase de mayor restrictividad".

"Cómo transcurrió el fin de semana es una evaluación que aún no fue cerrada. Y dependerá de cómo vayan apareciendo los casos durante la semana. A las medidas las estamos evaluando, esa podría ser una de ellas. Podría llegar a haber anuncios de medidas en la semana", dijo.

Por último, con relación al anuncio que dio el gobernador Omar Perotti sobre la descentralización de los testeos por coronavirus en zonas de circulación comunitaria, Pauloni adelantó: "Todavía no tuvimos ningún acercamiento con el Ministerio de Salud sobre esa propuesta, entiendo que está más focalizada sobre la ciudad de Rosario que tiene un sistema de salud que brinda asistencia, que tiene hospitales y centros de salud a cargo. Todavía no se nos ha formalizado a nosotros esa propuesta. Creo que como idea puede ser buena, dependiendo y evaluando las situaciones".