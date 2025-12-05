Nuevo corte en el servicio de agua potable el lunes feriado en la ciudad de Santa Fe

Aguas Santafesinas realizará una de las últimas tareas programadas en dos sectores críticos del proceso de potabilización de la planta de la ciudad de Santa Fe.

Aguas Santafesinas realizará una de las últimas tareas programadas en dos sectores críticos del proceso de potabilización de la planta de la ciudad de Santa Fe . Las acciones, que forman parte del Plan Verano , se desarrollaron sin afectar la prestación del servicio durante los días hábiles de la semana, por cuatro semanas consecutivas con el objetivo de incrementar la producción de agua potable en 400 metros cúbicos/hora.

Sin embargo, por su complejidad algunas acciones insoslayables fueron pautadas para concretarlas durante horario nocturno los fines de semana para minimizar la afectación de las rutinas laborales y educativas de los usuarios.

Cabe mencionar que los trabajos realizados hasta el momento demandaron la dedicación de más de 1.600 horas/hombre, con equipos de entre 15 a 20 personas, a las que se sumaron los operarios abocados al purgado de la red al finalizar los operativos los fines de semana y la eventual asistencia a los principales nosocomios de salud.

Las acciones planificadas incluyeron el refuerzo de cerca de 22 metros cuadrado de refuerzo con material cementicio de alta resistencia de lozas de techo, la colocación de fibras de carbono de refuerzo en vigas portantes y la inyección de polímeros/resinas de fraguado instantáneo en juntas de muros.

En este sentido, para completar las tareas pendientes el próximo lunes 8 de 2 a 12 se suspenderá la prestación en toda la ciudad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AguasSantaFe/status/1996905426294886656&partner=&hide_thread=false #SantaFe



Lunes 8



Plan Verano 25/26



Trabajos en la planta potabilizadora para incrementar la capacidad de producción.



Suspensión transitoria del servicio de agua potable de 02:00 a 12:00.



Luego podría registrarse turbiedad. pic.twitter.com/a8IWuXunQp — Noticias de Aguas Santafesinas (@AguasSantaFe) December 5, 2025

Otras acciones en curso

Por otra parte, se inició el tendido de un refuerzo de la red de distribución diseñado para mejorar los niveles de servicio a los barrios del noroeste de la ciudad.

Esta obra se suma a otras acciones en curso con el mismo propósito en dicho sector, como fue la búsqueda de fugas no visibles y la ampliación del acueducto Santa Marta.

Paralelamente, continúa la renovación de las viejas cañerías de la red de distribución en el macrocentro de la ciudad que mejoran los niveles de servicio en un amplio sector al evitar la aparición de pérdidas.

Finalmente, cabe mencionar que la solución estructural a mediano/largo plazo es la obra de ampliación de la planta potabilizadora que se retomó gracias a las gestiones llevadas adelante por el Gobierno de Santa Fe que permitieron proseguir con esta histórica obra que tiene un horizonte de diseño hasta el año 2050.

Atención al usuario: disponible las 24 horas por WhatsApp al +54 341 695 0008 o a través de la oficina virtual en el portal institucional www.aguassantafesinas.com.ar

• LEER MÁS: Habrá un corte del servicio de agua en distintos barrios de la zona noreste