Habrá un corte del servicio de agua en distintos barrios de la zona noreste

Por trabajos para colocar se instalará una nueva válvula de sectorización en una cañería primaria de la red de distribución, Aguas Santafesinas suspenderá el servicio el viernes

4 de diciembre 2025 · 09:12hs
Aguas Santafesinas informa a los usuarios de los barrios Altos del Valle, Nueva Santa Fe, Los Cipreses, Alfonsina Storni, La Esmeralda y Ledesco que se instalará una nueva válvula de sectorización en una cañería primaria de la red de distribución en Azcuénaga y Aristóbulo del Valle para su posterior desvío por la ejecución de obra de desagües pluviales.

Por este motivo, el viernes 5 de 8 a 14 se suspenderá la provisión de agua potable.

Posteriormente, en caso de detectar algún episodio de turbiedad se sugiere dejar circular el agua hasta que recupere su apariencia habitual.

Atención al usuario: disponible las 24 horas por WhatsApp al +54 341 695 0008 o a través de la oficina virtual en el portal institucional www.aguassantafesinas.com.ar

