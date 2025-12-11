El clima en Santa Fe: jueves con alerta amarillo por tormentas fuertes para la tarde y la noche.

Tras la caída de granizo en algunas localidades del sur provincial, el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para la tarde/noche en la ciudad de Santa Fe y la zona.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes que llegarían durante la tarde noche de este jueves. El día comenzó con una temperatura mínima de 18 grados y la una máxima que superó los 32ºC al mediodía.

El SMN lanzó un alerta amarillo por tormentas fuertes para la tarde y noche de este jueves. "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes", indicaron.

"Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual", continuaron agregando en el informe.

Más tormentas el fin de semana

El viernes será el día más caluroso de la semana, con hasta 33 grados a la tarde; y el sábado, con la persistencia del viento norte y las altas temperaturas de hasta 34 grados, será otra jornada sofocante.

El alivio arribará recién el domingo, luego de los chaparrones de la primera parte del día. Después seguirán algunas jornadas templadas.