"El Patrón" Gallardo, uno de los criminales más buscados de Santa Fe, quedó alojado en la cárcel de Coronda

Lo capturaron en Puerto Madryn y lo trajeron bajo un operativo especial. Está acusado de homicidio agravado

Luego de ser detenido la semana pasada en Puerto Madryn, provincia de Chubut, las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) trasladaron a la Unidad Penitenciaria N° 1 de Coronda a Héctor Argentino “El Patrón” Gallardo (54) , considerado uno de los capos narco de San Francisco y ubicado entre los diez criminales más buscados de la provincia de Santa Fe.

La llegada de Gallardo, por cuya captura se ofrecía una recompensa de 25 millones de pesos, se concretó en la madrugada de este jueves a través de un trabajo coordinado entre las TOE y la Policía de Chubut.

PATRON 2

Alto perfil

El fugitivo estaba prófugo desde abril de 2022, cuando fue imputado por el homicidio agravado de Carlos Cabrera y por amenazas coactivas, hechos ocurridos en la localidad de Frontera. Es el décimo tercer delincuente de alto perfil detenido en la provincia y el octavo desde que se implementó el programa de recompensas “Los más buscados”.

Gallardo quedó alojado en la cárcel de Coronda bajo el régimen de alto perfil, tras permanecer detenido en el Instituto Penitenciario Provincial N° 1 de Trelew.