Tornado en Carcarañá: un impresionante remolino de viento desprendió árboles

En el marco de una alerta amarillo para la ciudad de Santa Fe y gran parte del territorio provincial, un extraño suceso meteorológico tuvo lugar en la ciudad de Carcarañá. Un remolino de viento con aspecto de tornado sorprendió a los vecinos de dicha localidad.

Por la fuerza con la que se desplegó, la ráfaga levantó tierra y llegó a desprender árboles en cuestión de segundos e incluso hubo voladura de techos en Cañada de Gómez, el pueblo aledaño.

Todo sucedió en la zona del barrio abierto Altos del Carcaraña, un complejo de viviendas que se ubica lejos del centro de la localidad. La fuerte ráfaga de viento apareció de manera sorpresiva cerca de las 13:15 de la tarde, luego de que el cielo se oscurezca y en medio de una lluvia con granizo incluido. En este contexto, se cortó la luz en una gran parte de la ciudad.

Los vecinos registraron el particular suceso climático y lo compartieron en redes sociales. Por la particular forma del espiral de viento, rápidamente las imágenes se viralizaron y dejaron atónitos a muchos usuarios.

El tornado en Carcarañá

La extraña ráfaga de viento que se vio este jueves al mediodía en el cielo de Carcarañá y Cañada de Gómez fue calificada por el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC) como un tornado. Además, el registro de los Bomberos Voluntarios de la zona confirmó que varios árboles fueron desprendidos por este fenómeno climático.

La entidad especializada explicó que las chances de que haya un tornado en la región son “elevadas”. “Argentina es la región que, después de Estados Unidos, más tornados tiene anualmente”, explicaron desde la CMMC.