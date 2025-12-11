Uno Santa Fe | Santa Fe | tornado

Tornado en Carcarañá: un impresionante remolino de viento desprendió árboles

En medio del alerta amarillo para la ciudad de Santa Fe y gran parte de la provincia, un extraño suceso meteorológico tuvo lugar en la ciudad de Carcarañá.

11 de diciembre 2025 · 17:20hs
Un tornado azotó Carcarañá en pleno temporal

Un tornado azotó Carcarañá en pleno temporal

En el marco de una alerta amarillo para la ciudad de Santa Fe y gran parte del territorio provincial, un extraño suceso meteorológico tuvo lugar en la ciudad de Carcarañá. Un remolino de viento con aspecto de tornado sorprendió a los vecinos de dicha localidad.

Por la fuerza con la que se desplegó, la ráfaga levantó tierra y llegó a desprender árboles en cuestión de segundos e incluso hubo voladura de techos en Cañada de Gómez, el pueblo aledaño.

LEER MÁS: El clima en Santa Fe: jueves con alerta amarillo por tormentas fuertes para la tarde y la noche

Todo sucedió en la zona del barrio abierto Altos del Carcaraña, un complejo de viviendas que se ubica lejos del centro de la localidad. La fuerte ráfaga de viento apareció de manera sorpresiva cerca de las 13:15 de la tarde, luego de que el cielo se oscurezca y en medio de una lluvia con granizo incluido. En este contexto, se cortó la luz en una gran parte de la ciudad.

Los vecinos registraron el particular suceso climático y lo compartieron en redes sociales. Por la particular forma del espiral de viento, rápidamente las imágenes se viralizaron y dejaron atónitos a muchos usuarios.

tornado

El tornado en Carcarañá

La extraña ráfaga de viento que se vio este jueves al mediodía en el cielo de Carcarañá y Cañada de Gómez fue calificada por el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC) como un tornado. Además, el registro de los Bomberos Voluntarios de la zona confirmó que varios árboles fueron desprendidos por este fenómeno climático.

La entidad especializada explicó que las chances de que haya un tornado en la región son “elevadas”. “Argentina es la región que, después de Estados Unidos, más tornados tiene anualmente”, explicaron desde la CMMC.

tornado Carcarañá viento
Noticias relacionadas
el patron gallardo, uno de los criminales mas buscados de santa fe, quedo alojado en la carcel de coronda

"El Patrón" Gallardo, uno de los criminales más buscados de Santa Fe, quedó alojado en la cárcel de Coronda

con mas de 3.000 intervenciones en el ano, bomberos alerta por el aumento de incendios en santa fe

Con más de 3.000 intervenciones en el año, Bomberos alerta por el aumento de incendios en Santa Fe

La Diseña Santa Fe en la Estación Belgrano

La Diseña Santa Fe vuelve a la Estación Belgrano con más de 200 marcas y propuestas

La canasta navideña busca tener productos representativos en estas fiestas a un bajo costo, para que todos puedan tenerla en su mesa.

La ciudad de Santa Fe tendrá la canasta navideña más barata del país: qué tiene y cuánto sale

Lo último

Legislatura santafesina: Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 y el Senado a la ley Tributaria

Legislatura santafesina: Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 y el Senado a la ley Tributaria

Jonathan Bottinelli... ¿posible Director Deportivo de Unión para 2026?

Jonathan Bottinelli... ¿posible Director Deportivo de Unión para 2026?

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Último Momento
Legislatura santafesina: Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 y el Senado a la ley Tributaria

Legislatura santafesina: Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 y el Senado a la ley Tributaria

Jonathan Bottinelli... ¿posible Director Deportivo de Unión para 2026?

Jonathan Bottinelli... ¿posible Director Deportivo de Unión para 2026?

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo y qué esperar del próximo torneo

Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo y qué esperar del próximo torneo

La CGT convocó a una masiva movilización el 18 de diciembre contra la reforma laboral

La CGT convocó a una masiva movilización el 18 de diciembre contra la reforma laboral

Ovación
Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo y qué esperar del próximo torneo

Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo y qué esperar del próximo torneo

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Regresa la tradicional prueba de ciclismo Santa Fe-Rosario

Regresa la tradicional prueba de ciclismo Santa Fe-Rosario

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón acelera en el mercado: dos zagueros, a un paso de reforzar la última línea para 2026

Colón acelera en el mercado: dos zagueros, a un paso de reforzar la última línea para 2026

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles