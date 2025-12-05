Uno Santa Fe | Santa Fe | vigas

Tras un viaje de tres días, llegaron las primeras vigas de 30 metros para el nuevo puente Santa Fe – Santo Tomé

Arribó desde San Luis el primer convoy con las vigas longitudinales que formarán parte de la estructura del nuevo viaducto. Son las primeras de un total de 56 piezas que llegarán en tandas durante las próximas semanas. La obra ya alcanza un 22 % de avance.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

5 de diciembre 2025 · 15:24hs
La construcción del nuevo Puente Santa Fe–Santo Tomé, una de las obras más esperadas y emblemáticas de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, dio este jueves un paso clave: llegaron las primeras tres vigas longitudinales fabricadas en San Luis. Las piezas, de 30 metros de largo, serán acopiadas para su posterior montaje en la estructura del viaducto.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la trascendencia del hito: “Después de un viaje que duró tres días, ya recibimos el primer convoy de tres vigas. Esta es la primera tanda y, de un total de 56, seguirán llegando de a tres durante las próximas semanas”, detalló.

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Añadió que la obra “tiene un 22 % de ejecución” y anticipó que “una vez que tengamos varias vigas acopiadas y avanzado el estribo del lado de Santa Fe, vamos a montar la máquina laza vigas para continuar con la siguiente etapa”.

Enrico recordó que estas piezas “salieron de la planta puntana el pasado miércoles 2 de diciembre, luego de muchas gestiones administrativas ante Vialidad Nacional para que pudieran circular con las máximas condiciones de seguridad”.

El operativo de traslado

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, brindó detalles del esquema coordinado para traer las vigas hasta Santa Fe. “La ruta autorizada por Vialidad Nacional comenzó en la ciudad de San Luis, saliendo por Ruta Nacional N° 7 hasta Rufino, luego por Ruta Nacional N° 33 hasta la Ruta Nacional A012 para tomar la Autopista Rosario–Santa Fe, y acopiar las vigas en nuestra ciudad capital”, explicó.

Seghezzo añadió que durante todo el trayecto los camiones viajaron acompañados por “coches guía”: “Estos vehículos con balizas van haciendo los cortes donde son necesarios y escoltan todo el viaje”.

Avances en la obra

Desde la DPV informaron que la infraestructura del nuevo puente presenta avances significativos. Ya se ejecutaron:

  • 121 de 136 pilotes,

  • 100 de 136 columnas,

  • 28 de 42 cabezales.

Estos tres elementos conforman una pila, y actualmente hay 28 de 42 pilas construidas, lo que representa más de la mitad del total.

Paralelamente se trabaja en el terraplén de avance paralelo al puente, que permite ejecutar la infraestructura existente. Sobre el cauce principal del Río Salado, el plan original contemplaba trabajar sobre pontones, pero el bajo caudal del río obliga a continuar las tareas sobre terraplén.

Este terraplén, aprobado por la Secretaría de Recursos Hídricos y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, garantiza la circulación del agua a través de una batería de tubos que permiten el flujo. Se ubica pegado al estribo de Santo Tomé, donde se trabaja en las pilas 1, 4 y 5 con proyección hasta fin de año.

Accesos y tareas complementarias

En el acceso a Santa Fe, actualmente se avanza en:

  • el terraplén de la calzada norte,

  • el terraplén de la calzada sur, necesario para montar la máquina lanzadora de vigas,

  • el traslado de líneas eléctricas.

En el acceso de Santo Tomé, además de los trabajos en el estribo, se ultiman detalles para el proyecto definitivo de reordenamiento y readecuación del tránsito.

