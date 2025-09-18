Uno Santa Fe | Santa Fe | Gobierno

Nuevo revés para el gobierno: el Senado rechazó el veto sobre el reparto de ATN a provincias

La Cámara alta rechazó por amplia mayoría el veto presidencial a la ley que establece giros automáticos de Aportes del Tesoro Nacional a las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La definición final ahora queda en manos de Diputados.

18 de septiembre 2025 · 16:09hs
Nuevo revés para el gobierno: el Senado rechazó el veto sobre elr eparo de ATN a provincias

Nuevo revés para el gobierno: el Senado rechazó el veto sobre elr eparo de ATN a provincias

Con 59 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones, el Senado dio esta tarde un contundente rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley que dispone la transferencia automática y diaria de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La norma, impulsada originalmente por los 23 distritos y CABA, incorpora un artículo a la Ley 11.672, la ley permanente de Presupuesto, que establece que los recursos distribuidos se considerarán parte de la masa de fondos coparticipable.

La iniciativa busca garantizar que las provincias reciban recursos de manera inmediata y automática, un monto significativo que coloca a la provincia de Buenos Aires, bajo Axel Kicillof, como primera en la fila.

Multitudinaria marcha universitaria en Santa Fe en defensa de la educación y la salud pública

El pampeano Pablo Bensusán aseguró que “este proyecto no altera el equilibrio fiscal, sino que pone los recursos donde corresponde, en las provincias. Ellas se hicieron cargo de la salud y de las obras de infraestructura que el gobierno nacional no hizo”. Además, denunció que el Ejecutivo ha acumulado remanentes de ATN por un billón y medio de pesos que no se distribuyeron.

Por su parte, el catamarqueño Guillermo Andrada criticó a los “economistas que viven poco en Argentina” y describió tres ejes problemáticos del plan económico nacional: la deuda y la necesidad anual de dólares, las importaciones y la balanza comercial, y la falta de ahorro en moneda nacional, que derivó en un intento fallido de “sacar los dólares del colchón” que terminó generando un “somier” de dinero líquido.

El bonaerense Maximiliano Abad señaló que “cuando se dejan crecer los problemas, cada vez es más difícil encontrar soluciones. Este Gobierno ha tenido tiempo de sobra para tomar decisiones acertadas, pero ha preferido evitar el diálogo y perpetuar los conflictos”.

En esa línea, agregó: “No es lo mismo llegar al superávit por una gestión eficiente que licuando partidas necesarias para garantizar calidad de vida. Ponerle candado a la billetera no es gestionar con eficiencia”.

Con el rechazo confirmado, la definición final sobre la insistencia de la norma pasará a la Cámara de Diputados, donde se espera un debate igualmente intenso sobre la distribución de los ATN y el impacto en la financiación de las provincias.

Gobierno veto Milei Senado ATN
Noticias relacionadas
Ordenaron la prisión preventiva de 13 personas acusadas de vender drogas en las cárceles de Coronda y Las Flores

Ordenaron la prisión preventiva de 13 personas acusadas de vender drogas en las cárceles de Coronda y Las Flores

un llamado anonimo y una recompensa millonaria permitieron atrapar al profugo ernesto quintana en recreo

Un llamado anónimo y una recompensa millonaria permitieron atrapar al prófugo Ernesto Quintana en Recreo

Jorge Fernández

Jorge Andrés Fernández presentó un proyecto para crear la Oficina Municipal Anticorrupción en Santa Fe

El lote más barato del remate tiene una base de 25.000 pesos: un celular nuevo en caja

Estación Belgrano: ya está todo listo para la mayor subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe

Lo último

Lo que hay que saber de la Laver Cup 2025: horarios, historial y sistema de puntuación

Lo que hay que saber de la Laver Cup 2025: horarios, historial y sistema de puntuación

Colón llega otra vez con varios jugadores en alerta amarilla para recibir a Morón

Colón llega otra vez con varios jugadores en alerta amarilla para recibir a Morón

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

Último Momento
Lo que hay que saber de la Laver Cup 2025: horarios, historial y sistema de puntuación

Lo que hay que saber de la Laver Cup 2025: horarios, historial y sistema de puntuación

Colón llega otra vez con varios jugadores en alerta amarilla para recibir a Morón

Colón llega otra vez con varios jugadores en alerta amarilla para recibir a Morón

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

Nuevo revés para el gobierno: el Senado rechazó el veto sobre el reparto de ATN a provincias

Nuevo revés para el gobierno: el Senado rechazó el veto sobre el reparto de ATN a provincias

Unión no se rinde con Dómina y hay una última puerta que mantiene la expectativa

Unión no se rinde con Dómina y hay una última puerta que mantiene la expectativa

Ovación
Peverengo dijo que no se habilitará en Colón el ingreso de bombos y banderas ante Morón

Peverengo dijo que no se habilitará en Colón el ingreso de bombos y banderas ante Morón

El periodismo está de luto: falleció Walter Saavedra

El periodismo está de luto: falleció Walter Saavedra

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto, tranquilo y enfocado de cara al GP de Azerbaiyán

La 3ª fecha del Clausura Norberto Serenotti tiene un sólo cotejo pendiente

La 3ª fecha del Clausura Norberto Serenotti tiene un sólo cotejo pendiente

Argentina dio el golpe, le ganó a Francia y está en octavos de final

Argentina dio el golpe, le ganó a Francia y está en octavos de final

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná