Nuevo revés para el gobierno: el Senado rechazó el veto sobre el reparto de ATN a provincias

La Cámara alta rechazó por amplia mayoría el veto presidencial a la ley que establece giros automáticos de Aportes del Tesoro Nacional a las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La definición final ahora queda en manos de Diputados.

Con 59 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones , el Senado dio esta tarde un contundente rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley que dispone la transferencia automática y diaria de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La norma, impulsada originalmente por los 23 distritos y CABA, incorpora un artículo a la Ley 11.672 , la ley permanente de Presupuesto, que establece que los recursos distribuidos se considerarán parte de la masa de fondos coparticipable .

La iniciativa busca garantizar que las provincias reciban recursos de manera inmediata y automática , un monto significativo que coloca a la provincia de Buenos Aires, bajo Axel Kicillof, como primera en la fila .

Multitudinaria marcha universitaria en Santa Fe en defensa de la educación y la salud pública

El pampeano Pablo Bensusán aseguró que “este proyecto no altera el equilibrio fiscal, sino que pone los recursos donde corresponde, en las provincias. Ellas se hicieron cargo de la salud y de las obras de infraestructura que el gobierno nacional no hizo”. Además, denunció que el Ejecutivo ha acumulado remanentes de ATN por un billón y medio de pesos que no se distribuyeron.

Por su parte, el catamarqueño Guillermo Andrada criticó a los “economistas que viven poco en Argentina” y describió tres ejes problemáticos del plan económico nacional: la deuda y la necesidad anual de dólares, las importaciones y la balanza comercial, y la falta de ahorro en moneda nacional, que derivó en un intento fallido de “sacar los dólares del colchón” que terminó generando un “somier” de dinero líquido.

El bonaerense Maximiliano Abad señaló que “cuando se dejan crecer los problemas, cada vez es más difícil encontrar soluciones. Este Gobierno ha tenido tiempo de sobra para tomar decisiones acertadas, pero ha preferido evitar el diálogo y perpetuar los conflictos”.

En esa línea, agregó: “No es lo mismo llegar al superávit por una gestión eficiente que licuando partidas necesarias para garantizar calidad de vida. Ponerle candado a la billetera no es gestionar con eficiencia”.

Con el rechazo confirmado, la definición final sobre la insistencia de la norma pasará a la Cámara de Diputados, donde se espera un debate igualmente intenso sobre la distribución de los ATN y el impacto en la financiación de las provincias.