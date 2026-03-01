Uno Santa Fe | Santa Fe | WhatsApp

Santa Fe lanzó un sistema virtual por WhatsApp para acompañar la búsqueda de empleo: cómo funciona

La herramienta es gratuita y ofrece orientación para hacer el currículum, postularse a empleos y prepararse para entrevistas

1 de marzo 2026 · 10:56hs
En el marco de la implementación de políticas públicas que promueven el acceso al empleo y fortalecen las oportunidades de desarrollo laboral para toda la comunidad, el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Secretaría de Coordinación de Transformación Digital, lanzó el “Orientador Laboral”, un asistente virtual para acompañar la búsqueda de empleo.

Funciona mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, y está diseñado para brindar apoyo personalizado a personas que buscan trabajo o desean mejorar su situación laboral.

Se trata de una herramienta fácil, gratuita y accesible desde el dispositivo celular que funciona mediante un chat automatizado, disponible las 24 horas, los 365 días del año, con el objetivo de acompañar a quienes buscan insertarse o reinsertarse en el mundo del trabajo, ofreciendo orientación inmediata, práctica y adaptada a cada necesidad.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, destacó la importancia del trabajo conjunto y señaló que “en un contexto laboral difícil como el que atraviesa la Argentina —que también afecta a Santa Fe— seguimos generando herramientas para poder acompañar a las personas que están en la búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo. En esta ocasión, lo hacemos a través de una herramienta simple, ágil y accesible para todos los santafesinos”.

Por su parte, el secretario de Coordinación de Transformación Digital, Mauricio Basso, indicó que “la tecnología es una aliada fundamental en la gestión pública porque nos permite llegar a cada santafesino con herramientas gratuitas, simples y al alcance de todos, facilitando el acceso a la información y acompañando la toma de decisiones. En esta oportunidad logramos avanzar con este recurso que es accesible y está disponible para toda la ciudadanía”.

En tanto, el secretario de Empleo y Desarrollo Emprendedor, Hernán Franco, remarcó que “Orientador Laboral viene a dar respuesta a demandas que veníamos observando en las personas que buscan trabajo por primera vez o que desean una nueva oportunidad laboral. Por eso, desde el Gobierno Provincial queremos acompañarlas en ese proceso para que puedan crecer, desarrollarse y encontrar oportunidades reales a sus necesidades”.

Cómo acceder a Orientador Laboral

“Orientador Laboral” está pensado como una herramienta de acompañamiento permanente, que brinda información clara y consejos útiles para enfrentar cada etapa del proceso laboral.

Para acceder, solo es necesario iniciar una conversación por WhatsApp al 3426313853 y comenzar a interactuar con el asistente. Su utilización es muy sencilla, sin costo y desde el celular personal.

A través del chat, las y los usuarios pueden acceder a distintos servicios vinculados al empleo, entre ellos:

  • Armar un CV desde cero o mejorar uno existente, generando un nuevo currículum en formato PDF, listo para presentar en cualquier empresa o consultora.
  • Prepararse para entrevistas laborales, con recomendaciones para antes, durante y después del encuentro.
  • Buscar oportunidades de trabajo, con orientación sobre dónde encontrar avisos y cómo postularse.
  • Recibir orientación para el primer día de trabajo, con sugerencias para comenzar una nueva etapa laboral de la mejor manera

