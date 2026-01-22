Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Nuevo SEOM en Santa Fe: cómo funcionará el sistema de estacionamiento medido con app y dársenas inteligentes

La Municipalidad de Santa Fe avanza en la implementación del nuevo sistema, en busca de agilizar el estacionamiento en el microcentro

22 de enero 2026 · 11:53hs
La Municipalidad de Santa Fe avanza en la modernización del estacionamiento medido con un nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM), que incorpora una aplicación más ágil, registro por dársenas y mejoras en la movilidad urbana.

La Municipalidad de Santa Fe inició el proceso de transición hacia el nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM), que incorporará una nueva aplicación móvil y un funcionamiento más ágil, moderno y eficiente. En esta etapa de adecuación, durante febrero, el saldo negativo permitido de la actual aplicación será de $0, mientras que la carga máxima de crédito será de $10.000, como paso previo a la implementación definitiva del nuevo sistema.

En paralelo, a lo largo de febrero comenzará la demarcación de las nuevas dársenas de estacionamiento, ya que uno de los cambios centrales del nuevo SEOM es que el registro dejará de ser por vehículo para pasar a ser por espacio de estacionamiento. Cada dársena contará con un código identificatorio, que el usuario deberá ingresar desde el celular para registrar y pagar el estacionamiento a través de la nueva app.

El nuevo sistema de estacionamiento medido apunta a mejorar la movilidad urbana mediante el uso de tecnología avanzada, facilitar los medios de pago digitales y optimizar las tareas de control y fiscalización. “El 30% del tráfico en el microcentro de la ciudad corresponde a autos que buscan estacionamiento. Esto genera humo, ruido y demoras en el transporte público. Buscamos un sistema más ágil, moderno y justo para el vecino”, señaló el intendente Juan Pablo Poletti.

Además de simplificar el uso para los vecinos, el nuevo SEOM permitirá reducir los tiempos de búsqueda de estacionamiento, ya que la plataforma brindará información sobre disponibilidad por zonas. Este avance se enmarca en una estrategia integral de movilidad que impulsa la Municipalidad de Santa Fe para acompañar el crecimiento de la ciudad con soluciones más eficientes, transparentes y sustentables.

