Obra pública nacional en Santa Fe: advirtieron un "panorama incierto" con mayoría de obras que siguen paralizadas

La obra pública nacional no arranca en Santa Fe pese a los acuerdos marcos suscriptos entre provincia y Nación. Según la Cámara de la Construcción de Santa Fe son "muy pocas" las obras que se reactivaron en el último tiempo, con un "panorama incierto" de cara a los próximos meses.

Obra pública nacional y provincial

Por un lado están las obras que se contrataron directamente con Nación y por otro las obras que son contratadas por provincia o por Municipalidad con convenio con Nación. El acuerdo que se firmó el 25 de junio de parte de provincia con Nación tiene tres anexos, las obras que se hace cargo provincia, las obras de Nación y las obras de Municipalidad.

obras planta potabilizadora agua 2.jpg Obra pública de ampliación de la planta potabilizadora en la ciudad de Santa Fe UNO Santa Fe

Al respecto de este acuerdo, Eizmendi expuso: "Ese fue un acuerdo marco, después hay que hacer un acuerdo específico para cada obra de acuerdo a lo que provincia y Nación decidan continuar. Ese acuerdo no significa que se van a continuar todas las obras, sino que de acuerdo a las necesidades y prioridades se van a continuar algunas de ellas en un acuerdo específico".

"Recién hace 10 días se reglamentó la ley Bases especificando lo que se hará con la obra pública y que criterios adoptar, en todo el país la situación es la misma", continuó explicando la incertidumbre en el sector.

Empresas constructoras con deudas

Consultada por las deudas que acarrean las empresas constructoras por la paralización de obras, la referente de la Cámara de la Construcción manifestó: "Desde el momento que todo se paralizó a fines del año pasado ya había deudas con las empresas constructoras de mucha antigüedad. Se sigue generando deuda que tampoco las empresas saben si las van a cobrar en algún momento porque cualquier obra paralizada también genera gastos".

Entre estos gastos se nombró algunos como "personal de seguridad, limpieza, costos de polizas, costos menores comparados con deudas antiguas que deberán actualizarse".

Con respecto a la obra pública provincial, Eizmendi indicó que "se están licitando varias obras y hay gran cantidad de oferentes en las licitaciones porque todas las empresas están necesitadas de trabajo. No hay el ritmo que teníamos hace dos años cuando se largaron muchísimas obras que después no se terminaron. Se están reiniciando obras y licitaciones pero no es el ritmo de antes, algo de reactivación hay".

Gestiones de provincia en Nación

El ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, realizará nuevamente gestiones ante Nación para reclamar la reparación de rutas que le corresponde mantener al Estado nacional. En esta oportunidad, el funcionario santafesino se reunirá con el secretario de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, Franco Mogetta.

La finalidad del noveno viaje que emprenderá el ministro Enrico a Buenos Aires en lo que va del año, es seguir reclamando que Nación cumpla con el compromiso de reparar las rutas nacionales en aquellos tramos que se encuentran en condiciones sumamente peligrosas para los vecinos que circulan, como por ejemplo, diversos sectores de las rutas 11, 178 y 33 (especialmente en sus kilómetros del sur).

Al respecto, el ministro Enrico señaló que “en todo este tiempo de trabajo compartido con Nación, fuimos logrando un entendimiento y conformando una lista de prioridades de obras que se necesitan para mejorar las rutas nacionales que pasan por Santa Fe, pero que a su vez, son clave para transportar más del 70v% de la producción argentina. Seguiremos viajando a Buenos Aires las veces que haga falta, porque los santafesinos necesitamos que el Gobierno nacional ponga en marcha las obras que responden a un plan de emergencia de mantenimiento vial”.