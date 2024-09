Obras nacionales frenadas: desde Santa Fe afirman que la Nación "no pone la cara y tiene una mirada sólo para el porteño"

En diálogo con LT 10, el ministro provincial resaltó: "Estamos analizando el presupuesto que se presentó el pasado domingo a la noche haciendo un primer repaso. Algunas obras encontramos de las pocas que Nación va a hacer en la provincia y otras faltan. Estamos pidiendo que se aclare la incorporación de esas obras, pero lo que más preocupa son las rutas nacionales sobre lo que Nación es muy lenta, muy desordenada en lo que es el mantenimiento y reparación sobre todo en los tramos más rotos".

Obras incluidas y desestimadas

Entre las obras que sí figuran dentro del presupuesto presentado por Milei figuran el acueducto San Javier - Tostado, la ampliación de la planta potabilizadora de Assa en Santa Fe, la terminación de la Cárcel Federal de Coronda y la reparación del Monumento a la Bandera. Las que brillan por su ausencia son el Circunvalar Ferroviario o la reparación de rutas nacionales como la Ruta 33 o Ruta 168.

Enrico1.jpg El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.

"Acá lo que importa es que realicen las obras y empiecen a pagar a las empresas, que se activen los contratos. Las viviendas las entregaron todas y las vamos a hacer nosotros con provincia en su mayoría, otras no las van a hacer", subrayó Enrico.

Consultado por las gestiones para que Santa Fe se haga cargo de la reparación de rutas nacionales en territorio provincial, Enrico puntualizó: "Es lamentable el estado de las rutas nacionales en Santa Fe, como también lamentable el nivel de respuesta. Recién este martes van a empezar a bachear un tramo de la Ruta 11 desde Santa Fe hasta Gobernador Crespo, harían algo con la Ruta 168, van lento con el arreglo del Puente Carretero, no tienen respuesta con respecto a la Ruta 33".

"Insistimos en pedir a Nación para que nos transfieran algunos tramos de ruta para que lo reparemos nosotros, no es razonable, no es serio, no es digno para la gente tener que estar mendigando a un Gobierno nacional «a ver si me podés reparar estos pozos», pidiendo una solución de fondo", remarcó.

"Nadie pone la cara a nivel nacional"

Muy disgustado con la administración nacional, Enrico manifestó: "Nadie pone la cara a nivel nacional. Ni diputados nacionales, ni funcionarios nacionales, jefes de distrito de Vialidad, alguien que explique esto y hacerse cargo. No les pedimos demasiado y si no lo pueden hacer que nos transfieran a nosotros esto".

"Cómo puede ser que una provincia, encima que quiere hacerse cargo de pagar obras nacionales que no hacen sea castigada. Nos deberían dar el ok para hacer el puente (Carretero), les damos los equipos para que se haga más rápido. Les pedimos que nos cedan la Ruta 11 y la autopista A02 que es la de los puertos", continuó.

"Nos deberían dar una respuesta para que la provincia se haga cargo con su presupuesto, pero tenemos que perseguir funcionarios para que nos firmen esos papeles. Es muy desalentador este Gobierno porque no tiene una mirada para el interior, todo está en Buenos Aires y para el porteño", concluyó.